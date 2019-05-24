Компания «Яндекс» приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории России сериала «Слуга народа», в котором исполнил главную роль действующий президент Украины Владимир Зеленский, пишут Ведомости.
«Слугу народа», один из самых популярных украинских сериалов, не показывали на российском телевидении. Недавно его заблокировали на официальном канале в YouTube.
В «Яндексе» уточнили, что приобрели эксклюзивные права на показ в России и СНГ через весь интернет на шоу у международного дистрибьютора Eccho Rights.
Сейчас на «Кинопоиске» доступны все сезоны сериала.
«Слуга народа» рассказывает об учителе истории, ставшем президентом Украины. Сериал был снят «Студией Квартал 95». Премьера состоялась на канале «1+1» в ноябре 2015 года. Шоу стало одним из самых популярных на украинском телевидении.
В 2017 году на Украине была создана одноименная сериалу партия. Третий сезон «Слуги народа» вышел накануне выборов президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский.
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