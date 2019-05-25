Молодой таджикский борец Сомон Махмадбеков примет участие в международном турнире из серии Гран-при по дзюдо в китайском городе Хух-Хото.

В турнире Гран-при по дзюдо, который стартовал 24 мая в китайском Хух-Хото, принимают участие свыше 300 борцов из 43 стран мира.

Таджикистан на данном турнире представляет борец Сомон Махмабдеков, который выступит в весовой категории до 73 кг, сообщает пресс-центре Национального олимпийского комитета РТ. Всего в весовой категории, в которой выступит Махмадбеков, заявлен 31 борец.

Свой первый поединок таджикский борец проведет cегодня против российского дзюдоиста Олега Бабгоева.

Сомон Махмадбеков по состоянию на 24 мая занимает в мировом олимпийском рейтинге в весовой категории 73 кг 31 место.

Сомон начал выступать во взрослых турнирах недавно, но уже успел громко заявить о себе. Так, в декабре 2018 года на Кубке Азии по дзюдо в Гонконге он завоевал золотую медаль. В первой схватке Махмадбеков взял вверх над китайским борцом Эршаогету Аму.

В четвертьфинальном поединке он победил борца из Филиппин Кеисея Накано а в полуфинале представителя Монголии Чоиджилсурена Ганболда. В финале азиатского первенства Сомону противостоял японский спортсмен Даичи Танака, который уступил таджикскому спортсмену. Так, Сомон Махмадбеков стал обладателем золотой медали Кубка Азии по дзюдо.

Напомним, Гран-при в Хух-Хото входит в рейтинговые соревнования Международной федерации дзюдо, где спортсмены будут вести борьбу за олимпийские баллы.

Помимо медалей и рейтинговых баллов призеров турнира ждут неплохие денежные призы. Так, обладатели золотых медалей получат по 3 тыс. долларов, занявшие вторые места – по 2 тысячи, а бронзовые призеры – по 1 тысячи.

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