Посол Таджикистана в Кувейте, Ираке и Сирии Зубайдулло Зубайдзода встретился заместителем МИД Сирии Файсалом Ал-Микдадом в Дамаске, сообщает департамент информации МИД РТ.

В сообщении внешнеполитического ведомства РТ отмечается, что стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между двумя странами, установления взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Был затронут вопрос идентификации личности и численности граждан Таджикистана с целью последующего возвращения их на Родину, сообщает департамент информации МИД РТ.

Таджикский дипломат вручил письмо министру иностранных дел и экспатриантов Сирийской Арабской Республики от имени министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с целью укрепления двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули необходимость обмена официальными визитами на разных уровнях и проведения политических консультаций между двумя министерствами иностранных дел в течение 2019 года, отмечает департамент информации МИД РТ.

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