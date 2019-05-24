Уже в следующий понедельник, 27 мая, в российском городе Сочи стартуют финальные матчи соревнований «Будущее зависит от тебя», организуемых компанией «МегаФон». К поездке на берега Черного моря готовятся две таджикские команды, победившие на республиканском этапе.

Соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся уже пятнадцать лет. Для ребят это настоящая путевка в жизнь: они могут показать свои спортивные таланты, увидеть другие города и страны и даже обрести семью – новых родителей нашли уже 630 участников турнира. А некоторые, вырастая, продолжают заниматься спортом профессионально.

Соревнования становятся ярким событием для каждого юного футболиста. Особенно насыщенная программа готовится для участников финала, многие из которых впервые в своей жизни видят море. Ребята знакомятся со знаменитым российским курортом, ездят на экскурсии и, конечно, делают важные шаги в начале своей спортивной карьеры. Так, в этом году для победителей приготовлен особенный приз – путевка в уникальный футбольный лагерь Barca Camp, который работает в Сочи уже четыре года. Здесь лучшие команды турнира ждут десять дней тренировок и теоретических занятий по испанской методологии.

«Я знаю, что таджикские ребята настроены только на победу, и от всего коллектива нашей компании желаю им получить золотые медали! Борьба предстоит серьезная, в финале встретятся 18 очень сильных команд. Но Таджикистан не раз показывал отличную игру, в 2011 году у нас уже было золото детского турнира. Удачи в «олимпийском» городе Сочи, незабываемых впечатлений – и новой победы!» – напутствует юных футболистов Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.

В Таджикистане соревнования «Будущее зависит от тебя!» проводятся при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ, Федерации футбола Таджикистана и Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru/

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