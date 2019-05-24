Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди, по случаю победы на парламентских выборах, сообщает пресс-служба президента.
«Прошу принять наши искренние поздравления по случаю победы Вашей партии на всеобщих парламентских выборах Индии. Таджикская сторона выражает надежду, что Вы, ваше превосходительство, в качестве Премьер-министра Индии и впредь будете прилагать усилия для развития и укрепления отношений дружбы и многопланового сотрудничества между двумя дружественными странами», - говорится в телеграмме.
Он также выразил готовность к продолжению на всех уровнях конструктивного диалога сторон в целях укрепления взаимоподдержки и политического взаимодоверия государств.
«Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы поднимем партнёрство наших стран на ещё более высокие ступени во всех сферах взаимных интересов», - отметил Эмомали Рахмон.
Президент Таджикистана пожелал Нарендре Моди доброго здоровья, счастья и новых успехов в деле обеспечения благополучия и процветания индийского общества.
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