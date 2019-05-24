Министр сельского хозяйства Киргизии Нурбек Мурашев, получивший от бизнес-сообщества премию «Черная калоша» как самый неэффективный чиновник, подал в отставку, сообщает Фергана.
В аппарате правительства заявили, что Мурашев написал заявление 23 мая, но пока неизвестно, успел ли он его подписать. Ассоциация рынков и услуг вручила министру антипремию в середине мая. Бизнесменам не понравилось, что весной 2018 года министр порекомендовал фермерам сажать больше картофеля, но в итоге они не смогли сбыть урожай.
Мурашев заявлял, что неправильно судить о его деятельности по одному ошибочному решению. «Согласен, был провал по картофелю. А достижений зато сколько! В сфере того же животноводства», — сказал он. Теперь же министр сказал изданию Sputnik, что главная причина его отставки — проблемы со здоровьем. А «обсуждения вокруг Минсельхоза» стоят лишь на втором месте по значимости.
В Киргизии сейчас действительно увеличивается поголовье скота, однако разводят его мелкие фермеры, ведущие хозяйство неэффективно.
В результате возникла повышенная нагрузка на пастбища, угрожающая экологии. Скот держат даже на окраинах Бишкека, с чем пытаются бороться городские власти. Чтобы преодолеть разрозненность хозяйств и собрать данные об использовании сельхозугодий, Минсельхоз разработал специальное мобильное приложение «Паспорт фермера». Однако когда оно будет доступно для скачивания, пока неизвестно.
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