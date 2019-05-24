Игорь Черевченко вручает награды юным футболистам в турнире памяти своего отца – Геннадия Черевченко. 2015 год, Душанбе.

В Таджикистан приезжает знаменитый тренер, воспитанник таджикского футбола Игорь Черевченко, который в настоящее время руководит футбольным клубом «Арсенал» (Тула) в российской премьер-лиге.

В Душанбе Игорь Черевченко встретится с коллегами и друзьями и примет участие в детском турнире, посвященном памяти его отца – легендарного игрока душанбинского «Памира» Геннадия Черевченко, стало известно "АП" в ФФТ.

Геннадий Иванович Черевченко умер в 2014 году в возрасте 66 лет в Люберцах Московской области. С 1967 по 1986 годы выступал в составах команд «Пахтакор» (Курган-Тюбе) и «Памир» (Душанбе). Черевченко провёл за «Памир» 18 сезонов, долгое время носил капитанскую повязку. Рекордсмен команды по числу проведенных игр — сыграл в первенствах страны 563 матча, забил 22 гола. В 1993—1994 годах работал тренером в гиссарском «Шодмоне», в 1996 году — в «Индустрии» (Боровск), затем — в системе московского «Локомотива».

С 2014 году его сын Игорь Черевченко совместно с Федерацией футбола, коллегами и друзьями из Душанбе организовал детский футбольный турнир в честь памяти своего отца. В турнире принимают участие юные футболисты до 14 лет.

В первых трех розыгрышах турнира – в 2014-2016 годы победителем турнира была команда «Авиатор» из Душанбе.

В 2017 году победу отпраздновала дружина РШВСМ (республиканской школы высшего спортивного мастерства), а в 2018 году сборная команда ГБАО.

Следует отметить, что начиная с прошлого года турнир получил международный статус, в нем были приглашены футболисты Самаркандской области соседнего Узбекистана.

По предварительным данным, нынешний 6-й по счету розыгрыш турнире состоится 28-29 апреля на базе «Алмасы» Гиссарского района. В турнире примут участие 5 сборных регионов Таджикистана и 1 команда из Узбекистана.

По традиции будут награждены команды-призеры, лучшие футболисты и тренеры.

Досье: Игорь Черевченко в 1993 и 1994 годах провёл за сборную Таджикистана по 4 матча. В 2015 году возглавил московский «Локомотив», затем калининградскую «Балтику», 13 ноября 2018 года возглавил клуб «Арсенал» (Тула). В сезоне 2018/2019 «Арсенал» под руководством Черевченко занял шестое место в чемпионате России и получил право на выступление в еврокубках.

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