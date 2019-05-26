Центральная Азии – удивительный регион. Здесь причудливым образом смешались бескрайние степи Казахстана, белоснежные пики кыргызских и таджикских гор, красота и неспешность восточных базаров Узбекистана.

Приезжать в Центральную Азию можно в любое время года. Вам всегда будет чем заняться.

Kaktakto рассказывает о достопримечательностях региона, которые обязательно нужно посетить.

Казахстан

Отрар

В начале XIII века Отрар был одним из самых больших городов на территории Средней Азии. В 1218 году Чингисхан сравнял город с лицом земли из-за того, что правитель Отрара нарушил законы гостеприимства и убил послов великого полководца.

С Отраром связано имя еще одного легендарного полководца – Тамерлана. Он приказал построить в городе дворец Бардибек, где он жил до своего похода в Китай. Но походу не суждено было состояться, в 1405 году великий полководец скончался в Отыраре от лихорадки.

Фото: Advantour

Сейчас на месте древнего города проводятся археологические раскопки и можно найти уникальные свидетельства жизни тех времен.

Алтын Емель

Национальный природный парк на берегу реки Или. На территории парка общей площадью 520 тыс. га можно встретить различные ландшафты: горный, песчано-пустынный, щебнистый, пустынный.

Флора парка насчитывает около 1800 видов растений, среди них 21 вид занесен в Красную книгу Казахстана.

Фото: World of Roads

Около 60 видов являются редкими формами, которые встречаются лишь на территории Джунгарского Алатау, в бассейне реки Или и озера Балхаш. Здесь живут животные, которые занесены в Красную книгу Казахстана: архар, кулан, джейран и другие.

Тут можно послушать уникальный Поющий бархан длиной 1,5 км и высотой около 120 метров. Бархан имеет форму полумесяца. Когда в пустыне дует западный ветер, бархан начинает издавать звуки, которые похожи на орган.

Чарынский каньон

Одно из красивейших мест в Казахстане расположено в предгорьях Тянь-Шаня в 200 км от Алматы. Каньон сложен из различных пород, возраст которых составляет около 12 млн лет.

Протяженность каньона составляет 154 км вдоль реки Чарын, а высота отвесных гор достигает 150-300 метров. В Чарынском каньоне находится знаменитая Ясеневая роща, где растет редкий согдийский ясень.

Фото: World of Roads

Чарынский каньон овеян мистическими легендами, преданиями и тайнами. В народе каменистые скульптуры окрестили «Ущельем дракона», «Урочищем ведьм» и «Каменным мешком». В древние времена люди верили, что здесь живут духи, которых не стоит беспокоить.

Это место интересно тем, что именно «Урочище ведьм» считается у туристов самым труднопроходимым.

Кыргызстан

Саймалуу Таш

В Джалал-Абадской области, недалеко от поселка Казарман, находится уникальный музей петроглифов – более десяти тысяч камней с наскальными рисунками.

Фото: Limon.kg

Петроглифы Саймалуу-Таш датируются 2000 и 3000 г. до н. э., но есть в этом музее под открытым небом и изображения, относящиеся к 8 веку, или даже более поздние. В эпоху бронзы у здешних поселенцев было принято вырезать на камнях, а в средние века место стало священным и использовалось для религиозных обрядов.

На камнях можно увидеть изображения козерогов, лошадей и волков, а также сцены охоты, в которых охотники преследуют оленей со стрелами и копьями. Кроме того, есть рисунки, изображающие возделывание земли, луну, солнце, танцующих демонов.

Мавзолей Шах Фазиль

Это невероятно красивый мавзолей находится в Алабукинском районе Джалал-Абадской области. В месте, где сливаются реки Падыш-Ата и Чынач-Сай.

Фото: Too.kg

Здесь же находится гора Арча-Мазар — место, куда, по легенде, дошел Александр Македонский. В подтверждение этой легенды на стене одного из мазаров есть надпись на эллинском языке «Александрия Эсхата» («Последняя Александрия»). По другой легенде именно здесь Александр потерял свой знаменитый рогатый золотой шлем, из-за которого его звали Александр Двурогий.

Высота памятника от прежнего уровня пола до верхней точки купола – 15,5 м, периметр по внешнему основанию – 11,5 метров. Очень интересно внутреннее убранство мавзолея — тонированное ганчевое покрытие, сплошь декорированное резьбой, выложенное поясами, которые отграничиваются между собой по горизонтали массивными вставками мемориальных коранических надписей, выполненных в стиле «цветущий куфи».

Из надписей следует, что усыпальница принадлежит Мухаммаду-ибн-Насыру из династии Караханидов, принявшему мученическую смерть во имя Всевышнего и прозванному в народе Шах-Фазиль, то есть «справедливый шах».

Кошой-Коргон

Недалеко от города Нарын, в горах Тянь-Шаня, посреди безлюдного плато Атбаши, высятся руины средневекового городища. Развалины крепости носят название Кошой-Коргон и народная молва связывает их с именем Кошоя – сподвижника и по совместительству родного дяди знаменитого богатыря — Манаса.

С незапамятных времен Кошой-Коргон был ставкой владык Тянь-Шаня – многочисленных кочевых тюркских племен, его расцвет пришелся на VIII-X века. А в начале XII века город даже некоторое время был столицей одного из уделов Караханидского государства.

Атабаш (а именно так назывался город) был полностью разрешен монгольскими захватчиками, а потом восстановлен Тамерланом. Город служил перевалочным пунктом для войска Тамерлана во время его походов на восток.

Таджикистан

Гиссарская крепость

С Гиссарской крепостью связан ряд легенд, поддерживаемых местными жителями. По одной из них, крепость построил Афросиаб для защиты от Рустама — легендарного рыцаря, подвиги которого описаны в «Шахнаме» — национальном эпосе иранских народов.

Фото: Advantour

Другая легенда гласит, что праведный халиф Али приехал в эти места на своем коне Дуль-дуль проповедовать ислам и остановился на горе, которая в наши дни носит название Пои-Дуль-дуль (к западу от Гиссара). Под видом акробата-канатоходца он пробрался с горы в крепость, но здесь был узнан и пленен. Но его верный конь принес ему меч Зульфикара (меч пророка Мухамеда).

С помощью этого меча он истребил всех врагов, в том числе и злого волшебника, который в то время владел крепостью. Рядом с крепостью растут две огромные чинары, которым по 500–700 лет.

Искандеркуль

Сердце Фанских гор, одно из самых красивых и больших горных озер. Со всех сторон озеро окружают высокие горы. Вода в озере холодная, но в закрытых бухтах вода достаточно прогревается, чтобы купаться. Зимой озеро замерзает почти полностью, только в средине остается небольшой проток.

Википедия

С озером связно много легенд. Одна легенда гласит, что до этих мест дошел Александр Македонский, и именно в этом озере утонул его любимый конь — Буцефал.

По другой легенде, Александр захватил богатые земли Согдианы, но жители одного из городов не хотели сдавать ключи от своей крепости. Тогда полководец приказал запрудить реку, образовавшееся озеро затопило город.

А озеро стало называться Искендеркулем, то есть озером Александра.

Туркменистан

Дарваза

В 266 км к северу от Ашхабада находится мистическое место, которое называют «Врата в ад». Правда, созданы эти врата человеческими руками.

В 1971 году в пустыне Каракум, недалеко от небольшого селения Дарваза, название которого в переводе с туркменского означает «ворота», начали бурить разведочную скважину на наличие газа. В ходе бурения геологи случайно вскрыли подземную полость, в которую провалилось все оборудование вместе с буровой вышкой и транспортом. Люди не пострадали, но из полости вырвался и загорелся природный газ.

Чтобы не доставлять проблем местным жителям, из той самой деревни, Дарваза, геологи приняли решение поджечь газ, надеясь, что он полностью выгорит за несколько дней. Шли недели, месяцы и годы, а огонь все горел, не утихая. В 2004 году по приказу Туркменбаши селение было перенесено в другое место, а газовый кратер Дарваза продолжал пылать.

Горит он до сих пор. Это поистине величественное и потрясающее зрелище – огонь в сердце пустыни.

Следы динозавров в Копейтдаге

В Туркменистане нельзя не посетить уникальное плато динозавров. Оно находится в трех километрах юго-западнее горного селения Ходжапиль, название которого в переводе с туркменского означает «святые слоны».

Фото: valery-3.livejournal.com

Старинная местная легенда считала отпечатки конечностей динозавров следами слонов войска легендарного полководца древности Искандера Зулькарнейна — Александра Македонского. Название селения и древнее предание о необычных следах свидетельствуют, что местные жители осведомлены о них очень давно.

Плато динозавров имеет примерно 400 метров в длину и 300 метров в ширину. На этой территории зафиксировано около 3000 хорошо сохранившихся следов динозавров и 31 тропа. Такого количества отпечатков следов динозавров в одном месте на планете нигде больше не обнаружено. По 26 тропам из 31 передвигались мегалозавры.

Узбекистан

Рынок Чорсу

Невозможно приехать в Ташкент и не провести время на самом настоящем восточном рынке. Рынок Чорсу расположен на перекрестке четырех торговых улиц. Его возраст насчитывает не одну сотню лет.

Фото: Traveluzb.com

В центральной части базара возвышается главное, покрытое орнаментом, монументальное купольное сооружение диаметром около 300-350 метров — зимнее трехъярусное здание базара с лифтовой системой. Нижний ярус — это подвальные коридоры с многочисленными подсобными помещениями. Средний и верхний ярусы — торговые прилавки, где можно купить все от продуктов до специй.

Вокруг рынка расположились кафе и чайханы, где можно попробовать самый вкусный плов и выпить зеленый чай.

Подкрепившись, можно пройти по ремесленным рядам и купить сувениры и товары местных мастеров.

Музей Савицкого

Московский художник Игорь Савицкий приехал в Нукус в 50-х годах прошлого века, а в 1966 году он был назначен директором местного музея.

Фото: Advantour

Рискуя быть причисленным к разряду «врагов народа», Савицкий собирал запрещенные произведения мастеров, названных позже авангардистами. В результате коллекцию музея пополнили 50 тыс. единиц произведений авангардного и поставангардного периода советского изобразительного искусства. Здесь в далеком от официальных центров Нукусе можно было увидеть то, что подвергалось гонениям в СССР в течение многих лет.

Коллекция музея им. Савицкого насчитывает свыше 90 тыс. экспонатов, включая коллекцию русского авангарда, изобразительное искусство Узбекистана, народно-прикладное искусство Каракалпакстана, искусство Древнего Хорезма, дополненное прекрасными копиями ряда экспонатов Парижского Лувра.

Ичан Кала

Сегодня Ичан-Кала – это музей под открытым небом – старая часть города Хивы, обнесенная крепостной стеной и превращенная в государственный историко-археологический музей-заповедник.

Ичан-Кала – не просто застывший город-музей, а живая заселенная часть города. Здесь проживает до 300 семей, в основном они занимаются ремесленничеством.

Фото: Traveluzb.com

В Ичан-Кале сохранилось около 60 исторических сооружений. Здесь можно увидеть такие уникальные памятники истории, как комплекс цитадели Куня-Арк, комплекс дворца Таш-Хаули, полностью покрытый глазурованной плиткой минарет Калта-Минор, знаменитую мечеть Джума с ее 213 резными колоннами, символ Хивы — минарет Ислам-Ходжа и многое другое.

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