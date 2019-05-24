Требования для предоставления услуг по приему платежей содержатся в Порядке сбора налоговых платежей, пошлин, обязательных платежей в бюджет и других средств государственного бюджета посредством терминалов и автоматизированных терминалов самообслуживания, одобренный постановлением правительства Таджикистана в начале текущего месяца.

«В процессе сбора платежей, кредитные организации должны разработать публичный договор (в том числе в виде публичной оферты) между ними и клиентами, и разместить его на экране автоматизированных терминалов самообслуживания», - говорится в Требованиях.

Теперь кредитные организации обязаны до приёма платежей ознакомить клиентов в доступной для них форме с правилами сбора платежей и возврата средств плательщика при необходимости, в том числе с порядком предоставления претензии и контактных сведений, необходимых для связи с кредитными организациями.

Многие терминалы в столице подобный договор уже выдают Asia-Plus

Выдача чеков обязательна

Еще одним обязательным требованием является выдача клиентам кассового чека, что до настоящего момента делается далеко не всеми терминалами.

«Каждый автоматизированный терминал самообслуживания, посредством которого осуществляется сбор платежей, в качестве подтверждения по проведенной операции должен быть оснащен устройством по выдаче клиенту кассового чека (квитанции), отвечающего требованиям законодательства Республики Таджикистан. Также, кредитные организации должны направить кассовый чек (квитанцию) в электронном виде на номер мобильного телефона и (или) на адрес электронной почты клиента», - отмечается в вышеуказанном документе.

Автоматизированные терминалы самообслуживания, посредством которых осуществляется сбор платежей, должны иметь прямое соединение с автоматизированной банковской системой кредитных организаций и каждая операция по сбору платежей должна отражаться в системе кредитных организаций.

Вся информация об операциях по сбору платежей, осуществляемых посредством терминалов и автоматизированных терминалов самообслуживания, должна храниться в течение не менее 5 лет.

Платежные системы, имеющие лицензию Национального банка Таджикистана, посредством заключения соответствующих договоров могут наладить сбор платежей только посредством кредитных организаций.

«За несоблюдение требований настоящего Порядка к кредитным организациям будут применены исправительные меры и меры воздействия в соответствии с Законом «О Национальном банке Таджикистана», - подчеркивается в порядке.

Отметим, что в настоящее время большинство терминалов не выдают клиентам кассовые чеки.

Более того, многие из них, вразрез действующего законодательства страны, взимают проценты с клиентов после приема платежа.

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