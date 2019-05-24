Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Дангаринский район открыл в селе Гаргара Центр бытового обслуживания ООО «Файзи Карим».

На предприятии будет производиться пошив различных видов военного обмундирования и рабочей одежды для работников многих отраслей, детская одежда и чулочно-носочные изделия, отмечает пресс-служба главы государства.

Цех возведён частным предпринимателем Сайфиддином Файзализода. Сырье «Файзи Карим» будет получать у «Джунтай Дангара Син Силу Текстиль».

С созданием предприятия свыше 70 местных жителей селения обеспечены постоянной работой, 80% которых составляют женщины и девушки.

фото пресс-службы президента РТ 1 /5

«Эта инициатива патриотичного предпринимателя вносит достойный вклад в реализацию четвёртой национальной цели – ускоренной индустриализации страны, поскольку за сутки цех имеет возможность выпускать 2000 квадратных метров полуготовой ткани из хлопка-волокна и 6 тысяч 250 пар чулочно-носочной продукции», - отмечает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон заложил тут же камень в фундамент под строительство дополнительного трёхэтажного объекта – цеха по покраске ткани из хлопка. Новое сооружение будет построено и сдано в эксплуатацию к 30-летию независимости Таджикистана.

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