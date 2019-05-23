Сегодня, 23 мая, в День молодежи, президент Эмомали Рахмон похвалил таджикскую молодежь за тягу к наукам и знаниям, а также за развитие всех сфер государства, назвав молодых людей «щитом государства».
Мы собрали пять успешных стартапов молодых таджикистанцев, которые успешны в Таджикистане и в мире.
Онлайн платформа поиска и бронирования жилья для студентов 4stay
Проект FourStay - это аналог Amazon или eBay, только для поиска жилья. Стартап создан молодыми таджикистанцами в Америке – Акобиром Ахмедовым и Фаридуном Назаровым.
Проект показал свою успешность с самого начала: уже в 2016 году он был признан лучшим стартап-проектом недели по версии журнала «Washington Business», а одна из самых крупных местных компаний по недвижимости «BISNOW» дала такую характеристику проекту: «Один из пяти самых многообещающих и прогрессивных стартапов в городе Crystal City».
В 2018 году авторитетный американский информационный ресурс goabroad.com составил обзор девяти лучших платформ для поиска жилья, в который также вошел 4stay.
Молодые стартаперы начинали с собственных инвестиций, но вскоре привлекли деньги инвесторов с Кремниевой Долины. В числе инвесторов вице-президент Барклайс (Barclays), Центр инновационных Технологий (CIT), Центр Плаг энд Плей (Plug and Play Center), Делмонте Групп (The Delmonte Group) и другие.
Сегодня у онлайн платформы более пяти тысяч зарегистрированных пользователей на сайте, где расположено более 173 тысячами вариантов жилья в 160 странах мира.
Онлайн портал Somon.tj
Попросту говоря, Somon.tj – это доска объявлений, где можно найти почти все: работу, жилье, автомобили и даже домашних животных.
Проект, основанный Абдулло Курбановым, Диловаром Амоновым и Джахонгиром Забировым в 2013 году, превратился в один из самых крупнейших таджикских сайтов по посещаемости.
Согласно данным дочерней компании Amazon.com Alexa Internet, где собирается статистика о посещаемости сайтов, на январь 2019 года портал Somon.tj занимает 5-е место по посещаемости, после информационных поисковиков Google.Com, Youtube.com, Yandex.com и Mail.ru в Таджикистане.
Сервис по авиаперевозке багажа UnicoАero
Сервис, основанный таджикским стартапером Зикруллохом Атамуллоевым помогает авиакомпаниям управлять, отслеживать, находить потерянный багаж.
Представьте: вы летите в командировку или отпуск, за пару часов до выхода из дома к вам приезжают специалисты UnicoАero, которые забирают багаж, и в аэропорт вы отправляетесь налегке.
Багаж вам больше оформлять не надо, зарегистрироваться можно онлайн, поэтому в аэропорт больше не нужно приезжать за два часа до вылета. Когда вы доберетесь до назначенного пункта, UnicoАero доставит ваш багаж туда, куда вы скажете, в удобное для вас время.
Польза от этой услуги удваивается в случае, если маршрут с пересадками; если перелеты выполняются разными авиакомпаниями, польза утраивается. То есть вы не только не таскаетесь с тяжелыми сумками по незнакомым аэропортам, но и пребываете в абсолютном спокойствии за свои чемоданы.
Сейчас услугами UnicoАero пользуются пассажиры более чем 30 аэропортов США и 10 международных аэропортах за пределами Америки. Среди партнеров такие популярные авиакомпании, как United Airlines, Air China, Etihad Airways, Emirates, Virgin Atlantic, Singapore Airlines и др.
Финансово-технологическая организация «Алиф Сармоя»
Это сейчас «Алиф Сармоя» - финансово-технологическая организация, но в 2014 году все начиналось с небольшого стартапа друзей - Абдулло Курбанова, Зухуршо Рахматуллоева и Фирдавса Мирзоева.
«Алиф» вышел на рынок с новыми продуктами, аналогов которых не было в Таджикистане.
Они внедрили беспроцентные потребительские кредиты, депозиты, основанные на разделении доходов (вместо фиксированных процентных ставок), агентский банкинг, запустили первый в Таджикистане онлайн-магазин товаров в рассрочку — alif.shop, где любой посетитель может выбрать товар и с легкостью оформить заявку на рассрочку.
Ребята разработали собственную автоматизированную банковскую систему (АБС) — весьма сложное программное обеспечение, которое банки обычно покупают за миллионы долларов, а также создали свою систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), онлайн-рейтинг, и многие другие интеллектуальные активы в области FinTech.
Бренд обуви и аксессуаров из кожи Azam
Журналист Азам Ахруллоев в 2016 году решил бросить свою профессию ради призвания - открыл сеть мастерских в Душанбе и Худжанде по производству кожаной hand made обуви и аксессуаров.
Начинал Азам с 250 сомони и одной пары обуви, которую сделал экспериментально, а сегодня под его началом работают сорок человек в четырех цехах. В день они могут производить до 100 пар обуви.
Производственная линейка бренда тоже пополнилась: сегодня они производят мужскую и женскую обувь, сумки, портфели, кошельки, ремни и др.
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