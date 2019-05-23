Министерство торговли США собирается внести китайскую корпорацию в «черный список» и запретить ей сделки с американскими компаниями без разрешения Вашингтона. По существующим данным, это произойдет 19 августа.

Как сообщает Медуза со ссылкой на источники Reuters и The Verge, в связи с решением Минторга США Google также приостановит сотрудничество с компанией по производству смартфонов Huawei.

Что это означает?

Медуза сообщает, что в результате разрыва отношений Google и Huawei, владельцы существующих смартфонов этой компании лишатся доступа к обновлениям операционной системы Android от Google, а на новых устройствах компании также не будет приложений Google, включая Google Play Store, Gmail, YouTube и Chrome, поскольку они требуют коммерческого соглашения с разработчиком.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет иметь доступ к запатентованным приложениям и сервисам Google», — сказал источник Reuters.

источник: Money Saving Expert

Huawei: «Телефоны можно использовать в обычном режиме»

В ответ на запрос «АП» представительство компании Huawei в Таджикистане ответило:

«На реализуемые и находящиеся в продаже в настоящее время устройства ситуация никак не повлияет. Их можно продолжать использовать в обычном режиме».

Таким образом, такие сервисы как Google Play и Google Play Protect пока продолжат работать. Абоненты могут и дальше скачивать новые приложения и обновлять существующие через Google Play.

Что же касается ситуации после 19 августа, то как сообщает российское издание РБК, со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, для владельцев Huawei это будет означать, что они не будут получать обновления для своих смартфонов и патчи безопасности.

«Нельзя сказать, что эти последствия критичны. Другой вопрос - новые пользователи. Те, кто успеет купить смартфоны в ближайшие три месяца, еще смогут активировать устройства. Для остальных активация нового гаджета будет уже невозможна», - сказал он.

По мнению Муртазина, для Huawei ситуация означает потерю доли рынка:

"По данным компании, в прошлом году они продали 60 млн. аппаратов по миру. Можно прогнозировать падение продаж примерно на 25%".

По его словам, выход для Huawei - это выпуск на рынок собственной операционной системы.

Основатель Huawei: развитию отрасли ущерба не будет

О том, что компания разработала свою операционную систему на случай прекращения сотрудничества с Google и Microsoft (компьютеры Huawei работают на Windows), она заявляла еще в марте. Но если Google уже сообщил о своей позиции, то Microsoft пока о своих планах относительно работы с китайской корпорацией ничего не заявлял.

Между тем, Жэнь Чжэнфэй основатель Huawei 21 мая прокомментировал ситуацию вокруг компании китайским СМИ.

По его словам, 90-дневная лицензия не несет для Huawei никакого смысла (Минторг США внесет Huawei в "черный список" 19 августа, до того дня они будут работать в прежнем режиме).

Жэнь Чжэнфэй Huawei

«Мы уже готовы. Самое главное для нас – как следует делать свое дело, а то, что делает американское правительство, мы контролировать не можем» - сказал он.

Он отметил, что темпы роста могут замедлиться, но не так сильно, как предполагают.

«В первом квартале наши операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39%, в апреле было снижение до 25%, возможно к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И развитию отрасли ущерба не будет», - отметил он.

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