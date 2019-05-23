В Вене, во дворце Хофбург, 22 мая под председательством Таджикистана состоялось пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), посвященное рассмотрению военно-политических аспектов безопасности и управления границами в Центральной Азии, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Представляя концепцию очередного заседания, Постоянный представитель Таджикистана при ОБСЕ, председатель ФСОБ ОБСЕ Идибек Каландар отметил, что надлежащее обеспечение безопасности границ является необходимым фактором эффективного противодействия многочисленным угрозам и вызовам, таким как терроризм, трансграничная организованная преступность, контрабанда наркотиков, оружия, обычных боеприпасов и прочее, с которыми сегодня сталкивается большинство государств-участников ОБСЕ.

Постпред Таджикистана привлёк внимание делегаций к Душанбинской декларации, принятой по итогам Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности (г. Душанбе, 16-17 мая 2019 г.), которая, в числе прочего, "призывает государства-члены укреплять механизмы управления границами с целью эффективного предотвращения потока террористов и террористических групп, включая тех, получающих выгоду от транснациональной организованной преступности".

На пленарное заседание в качестве основных докладчиков были приглашены Директор расположенного в г. Душанбе Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава (ПКРС) г-н Джонатан Холланд и руководитель проектов Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА) г-жа Вероника Гончарова, представившие государствам-участникам ОБСЕ презентации о реализованных и действующих в странах региона проектах и программах.

Делегации Европейского Союза, России, США и Японии при ОБСЕ в своих выступлениях приветствовали включение тематики безопасности границ в Центральной Азии в программу таджикского председательства, и подтвердили свою поддержку в дальнейшей реализации программ в регионе.

На заседании было принято первое под председательством Таджикистана решение ФСОБ «О механизме напоминания Сети связи ОБСЕ».

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