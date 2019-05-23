Сегодня в Алматы состоялось официальное открытие XVI Евразийского Медиа Форума. Мероприятие проходит на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - «Мир сегодня: Трансформация реальности?».

На повестке дня – обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

"Евразия - это содружество наших народов, культур и цивилизаций. Я бы хотел видеть тот день, когда Евразийское экономическое содружество, Европейский союз начали бы серьезные переговоры о глубоком сотрудничестве", - сказал президент Армении Армен Саркисян, выступая сприветственным словом перед участниками форума.

"Когда мы говорим о медиа, мы думаем не только о журналистике: это и реальное и виртуальное. Каждый из нас проводит время в виртуальном пространстве и оно стало намного больше, чем новости и журналистика. А роль медиа и виртуального мира имеет грандиозное влияние на политику", - отметил Саркисян.

В этом году программа XVI Форума рассчитанная на три полноценных дня: начался форум 22 мая с серии тематических мастер-классов от мировых медиа-экспертов ближнего и дальнего зарубежья.

В частности, об «Экологической журналистике» рассказал основатель образовательного новостного сервиса для молодежи «News-Decoder», в прошлом журналист агентства «Рейтер» Нельсон Грейвс (Франция).

Главный совет Грейвса – не забывать о человеческой стороне вопроса, когда дело доходит до репортажа:

"Самые сильные истории объединяют в себе сухие данные и человеческий подход. Это позволяет увидеть всю картину нашей реальности, - отметил спикер. Необходимо найти человеческий пример и показать, как та или иная экологическая ситуация повлияла на конкретных людей".

Об искусстве продюсирования кино рассказал кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров (Россия), о создании виртуальных реальностей говорила Захра Расул (Индия), руководитель компании Contrast VR в составе телеканала «Аль-Джазира», а о том «Быть или не быть фрилансером» мастер класс провел известный в Великобритании журналист Дженни Климан. О визуализации новостей говорил замглавного редактора ТАСС Григорий Дукор, о мобильной журналистике тренер и преподаватель медиа дисциплин Иво Бурум (Австралия)

В первый день также состоялся круглый стол "Региональная интеграция в ЦА", в котором принял участие доктор политических наук, профессор кафедры Мои дипломатии Российско-Таджикского славянского университета Хомид Саидов.

Хомид Саидов Asia-Plus

Ежегодный Евразийский Медиа Форум, проходящий в Казахстане, объединяет международных экспертов в сфере политики, экономики, социальных вопросах и, в особенности, СМИ. Форум завоевал репутацию платформы мирового класса для обзора самых актуальных тем, а также последних новостей Америки, Европы и Азии. В настоящее время Форум привлекает более 600 делегатов из 60 стран: политиков, экспертов и авторитетных представителей СМИ.

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