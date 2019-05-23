Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана прокомментировало инцидент на таджикско-кыргызской границе, произошедший 22 мая.

Погранвойска Таджикистана официально заявляют, что вчера 200 жителей кишлака Карабаг Кыргызстана на 700 метров вошли вглубь на территорию Таджикистана и спровоцировали конфликт на границе.

«Они предъявили необоснованное требование о том, что кладбище, находящееся между сёлами Курганча и Карабаг, по причине захоронения там родственников, принадлежит им. Используя данный факт, кыргызская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет 4 га», - сообщает пресс-центр Главного управления погранвойск ГКНБ РТ.

Погранвойска Таджикистана отмечают, что «кладбище находится на территории Таджикистана и не является спорным участком».

«С целью недопущения незаконного вторжения жителей указанных кишлаков на охраняемую территорию РТ, военнослужащими погранотряда «Исфара» ГПВ ГКНБ РТ был осуществлен предупредительный выстрел в воздух», - сообщает пресс-центр Главного управления погранвойск ГКНБ РТ.

Отмечается, что в 13:00 22 мая были проведены переговоры между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. В настоящее время ситуация нормализована. Охрана границы осуществляется в штатном режиме.

Напомним, на границе Таджикистана и Кыргызстана на территории села Лаккон города Исфары вблизи села Карабак Баткенского района произошёл очередной конфликт.

Пресс-секретарь главы города Исфара Икбол Ильёсзода вчера вечером сообщал, что 200 жителей селения Равота Баткенского района Кыргызстана вместе с вооруженными сотрудниками пограничных служб пересекли государственную границу Таджикистана не территории села Лаккон города Исфары, после чего таджикские пограничники совершили предупредительный выстрел в воздух.

Кыргызские СМИ, в свою очередь, сообщали, что стычка произошла на кладбище между жителями села Карабак Баткенского района и пограничниками Таджикистана, в момент, когда жители села совершали поминальные молитвы.

"Люди потребовали, чтобы военнослужащие покинули кладбище. Для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств. Во время переговоров граждане КР начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников", - сообщало 24.kg, ссылаясь на сообщение Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Кыргызская пограничная служба заявила, что кладбище, где проводились поминальные мероприятия, находится на территории Таджикистана.

"Кладбище на участке Эски мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Данный участок местности не описан, но фактически используется гражданами Кыргызстана", - цитировало 24.kg сообщение Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Сегодня кыргызские депутаты просили решить проблему жителей села Карабаг.

"Снова идут ссоры на границе с Таджикистаном. До сегодняшнего дня жители села Карабаг пользовались старым кладбищем. Но в последнее время говорят, что по карте кладбище относится к другой стороне", - сказала депутат Карамат Орозова изданию АКИpress.

По информации Орозовой, в селе Карабак проживают 21 тыс. человек. Их участки находятся на границе с Таджикистаном, часто теряется скот. "Социальное положение села очень тяжелое, население живет бедно. В селе 2 школы и детский сад. Одна школа и детсад нуждаются в капитальном ремонте. А в другой школе, рассчитанной на 240 человек, обучаются 700 детей. Первая школа также переполнена", - сказала она.



Кроме того, по информации Орозовой, это село также нуждается в чистой питьевой воде и ремонте дороги.«Пусть правительство проверит и придет к чему-нибудь», - попросила она.

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