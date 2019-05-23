Операторам и провайдерам телекоммуникаций, создающим телекоммуникации в отдаленных и сельских районах Узбекистана, предложили 10-летние контракты с бюджетными организациями, целый ряд льгот и помощь при монтаже. Это предусмотрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, пишет ИА Фергана.
Постановление президента нацелено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в глубинке, туристических и рекреационных зонах, вдоль магистральных автомобильных и железных дорог, а также сетей беспроводного широкополосного доступа к интернету, однако изложенные в нем гарантии не относятся к операторам мобильной связи.
Постановлением гарантируется, что бюджетные организации и государственные унитарные предприятия в течение 10 лет будут пользоваться услугами компаний, которые обеспечивают на условиях государственно-частного партнерства создание телекоммуникационной инфраструктуры в таких районах. С 1 августа 2019 года «Узбектелеком» начнет предоставлять им услуги доступа к интернету по единым тарифам независимо от места подключения.
Предусмотрено бесплатное размещение телекоммуникаций, обслуживающих организации в глубинке, а при исчислении налога на прибыль и единого налогового платежа налог для операторов и провайдеров телекоммуникаций будет уменьшается на сумму средств, потребовавшихся для создания этих объектов.
Вне зависимости от мощности сигнала эксплуатационный сбор и оплата за использование радиочастотного спектра для беспроводной передачи данных по технологии Wi-Fi в полосах радиочастот 2400–2483,5 МГц и 5000–5999 МГц не взимаются, говорится в постановлении.
За пользование недвижимостью, находящейся в государственной собственности, для установки объектов предписано взимать минимальную арендную плату без применения повышающих коэффициентов. Операторам и провайдерам телекоммуникаций начиная с 1 июля 2019 года рекомендуется не тарифицировать трафик, используемый для доступа в информационные ресурсы, размещенные в государственном субдомене gov.uz.
До 1 января 2022 года операторам и провайдерам телекоммуникаций в порядке исключения разрешено вести строительно-монтажные работы объектов телекоммуникаций параллельно с разработкой их проектно-сметной документации, после согласования в установленном порядке площадок (мест размещения) радиоэлектронных средств.
Министерствам, ведомствам и хокимиятам поручается оказывать содействие в установке телекоммуникаций, отведении земельных участков и подключению к электросетям вдоль железных дорог по заявкам операторов и провайдеров.
Статистика о зоне охвата широкополосного доступа и мобильного интернета в регионах будет ежеквартально публиковаться на портале открытых данных.
В связи с планами повысить привлекательность страны в глазах туристов в Узбекистане стали развивать беспроводной интернет. В начале февраля 2018 года президент Шавкат Мирзиёев предоставил льготы компаниям, создающим в общественных местах зоны бесплатного Wi-Fi. Владельцев таких зон обязали идентифицировать личности пользователей и обеспечивать приемлемое качество интернет-соединения.
В то же время по скорости соединения, как и скорости мобильного интернета, Узбекистан значительно уступает соседним Казахстану и Кыргызстану. Несмотря на заявления о необходимости увеличить скорость доступа в интернет, догнав по этому показателю соседей к 2020 году и снизить стоимость услуг, проблемы с соответствием скорости заявленному значению наблюдается практически у каждого узбекистанского интернет-провайдера.
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