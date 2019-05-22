Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала. Роль российского лидера досталась британскому актеру Нэтту Тапли, он же стал автором текста ведущего, сообщает Коммерсант.
Программа «Вечер с Владимиром Путиным» — это разговорное вечернее шоу с «революционными» визуальными эффектами. Воплотить на экране трехмерную фигуру российского президента позволила технология захвата изображения.
Благодаря аниматорам изображение Владимира Путина может свободно перемещается по сцене и общаться с гостями в режиме реального времени.
Пока что Би-би-си снял только два пилотных эпизода. Гостем первого выпуска «Вечера с Владимиром Путиным» стал Аластер Кэмпбелл — пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра. Второго — телеведущая Джун Сарпонг.
?????? Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
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