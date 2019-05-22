Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко заявила, что «никогда никому не звонила, не давила», что «знают в сообществе журналистов», и «не пользовалась телефонным правом и в данном случае».

Матвиенко отметила, что за долгие годы работы в политике о ней писали разное: и хорошее, и плохое, и откровенные выдумки. "Я уже закалилась и воспринимаю это уже как данность. Если политик, то ты должен нести этот крест", - сказала она.

По словам Матвиенко, она сожалеет, что "столь авторитетное и уважаемое издание оказалось в такой ситуации".

"Когда я начала читать версии, что это произошло под моим влиянием... Вы преувеличиваете мое влияние", - подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что кадровые решения принимает руководство издательского дома "Коммерсантъ", руководствуясь законом о СМИ.

"Я даже не вникаю в суть корпоративной ситуации. У меня нет обиды на этих журналистов, если обижаться, то каждый день будешь надутый и обиженный ходить", - сказала спикер Совфеда.

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это решение было связано с опубликованной в апреле статьей о возможном уходе Матвиенко из Совфеда.

Журналисты говорили, что акционеры (газета принадлежит Алишеру Усманову) добились их увольнения из-за недовольства Матвиенко материалом.

В руководстве ИД «Коммерсант» заявили, что заподозрили журналистов в написании заказной статьи.

Представитель Усманова заявил о непричастности бизнесмена к случившемуся.

Коллектив «Коммерсанта» выступил с обращением к читателям после того, как из газеты были уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов, а вслед за ними в знак протеста заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики.

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