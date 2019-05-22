10 комплектов спасательного оборудования фирмы «Холматро» (производства Нидерландов) для проведения аварийно-спасательных работ получил сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.
Данная поддержка была осуществлена в рамках четырёхлетнего проекта “Укрепление потенциала снижения риска бедствий и реагирования", подписанного между КЧС, Правительством Японии и Программой Развития ООН в сентябре 2016 года.
В комплект спасательного оборудования входят: резаки, разжимы (расширители), комбинированные инструменты, комплекты для ликвидации ДТП, комплекты общего назначения, гидравлические стойки, механические и пневматические стойки, пневматические подушки низкого давления, пневматические подушки высокого давления, световой столб, ручной и механизированный инструмент и т.д.
В церемонии передачи приняли участие глава КЧС генерал-лейтенант Рустам Назарзода, Посол Японии Хаджимэ Китаока, Постоянный координатор ПРООН в РТ Пратибха Метха.
Глава КЧС в своем выступлении поблагодарил партнеров за предоставленную технику, и подчеркнул, что данное оборудование, несомненно, способствуют спасению многих жизней и облегчению труда спасателей.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Муовини сарвазири пешини Қирғизистонро дар раҳоии як маҳбус гумонбар медонанд
Болоравии нархи моҳӣ ва гӯшти мурғ дар Тоҷикистон
Пардохти қарзи бонкии Гулбегим Раҳмоноваи дар Клин фавтида аз ҷониби як нафари хайрхоҳ
Дастрасӣ ба ҳамаи низомҳои ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистон қатъ шуд
Гӯштфурӯшони корчаллони бозори Панҷшанбе гӯшти говҳои мурдаро ба хуҷандиҳо фурӯхтанӣ буданд
Дар Тоҷикистон Рӯзҳои фарҳанги Австрия боз мешаванд
Маълумоти шахсии 49 млн корбари Инстаграм дастраси умум шуд
Рӯзҳои наздик обуҳавои Тоҷикистон номусоид мешавад
Маҳкумияти ғоратгарони тоҷики мусаллаҳ бо бел дар Русия
Тоҷикистон аз Корпоратсияи байнулмилалии исломӣ қарзи калон мегирад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста