Писательница получила награду за роман "Небесные тела" о жизни трёх сестёр из оманской деревни.
The Guardian отмечает, что Альхартхи стала первым лауреатом Букера, пишущим на арабском языке.
Жюри выбрало из короткого списка претендентов на победу книгу Альхартхи "Небесные тела" (Celestial Bodies), повествующую о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды писательница стала обладательницей приза в размере £50 тыс. (почти $63,6 тыс.), которые она разделит с переводчиком ее творчества.
Как отмечает ТАСС, в числе претендентов на получение награды была ее прошлогодний лауреат - польская писательница Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over the Bones of the Dead), который впервые был опубликован в 2009 году.
В шорт-лист, опубликованный в апреле, также вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape of the Ruins), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years), чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Серан с романом "Непрожитое" (The Remainder).
Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии.
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