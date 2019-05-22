Сегодня выдающаяся балерина, Народная артистка СССР и Таджикской ССР, лауреат Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки Малика Собирова отметила бы свое 77-летие.
Жизнь балерины прервалась в феврале 1982 года: она скончалась в сорокалетнем возрасте от рака легких в Душанбе. Малика Собирова похоронена в костюме Жизели на столичном кладбище «Лучоб»…
Пару лет назад душанбинские активисты выступили в соцсети Фейсбук с предложением подписать коллективное обращение в адрес министерства культуры Республики Таджикистан с просьбой установить в Душанбе памятник балерине. Но памятника у легенды нет до сих пор.
Ежегодно в стране в день рождения выдающейся балерины проводятся "Вечера балета". Этот год не исключение: он состоится сегодня в 18:00 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни.
А мы решили опубликовать историю жизни Малики Собировой, которую рассказал ранее Музафар Мансурходжаев, Заслуженный работник культуры Таджикистана.
Начало пути
Более полувека назад на учебу в Ленинградское хореографическое училище имени А. Вагановой из Таджикистана приехала большая группа одаренных девочек и мальчиков.
Была среди них и девятилетняя Малика Сабирова. Учились и жили они в прекрасном здании на сказочной улице зодчего России. Обучение было бесплатным, дети были на полном государственном обеспечении. Но и требования к ученикам были очень высокие.
Помимо общеобразовательной программы они изучали музыку, балетные дисциплины, искусство. Ежедневно ученики по много часов проводили в репетиционном зале. И не все выдерживали такой напряженный ритм.
В городе на Неве есть давняя традиция. Ведущий театр оперы и балета всегда привлекает к участию в своих спектаклях учащихся хореографического училища. Ежегодно проводятся отчетные концерты учеников выпускных классов. Малика Сабирова рано начала участвовать в спектаклях театра.
Так, еще будучи ученицей второго класса, она с успехом исполнила роль маленькой Маши в балете «Щелкунчик».
Главный балетмейстер театра, народный артист СССР К.М.Сергеев был очарован дебютом Малики и подарил ей большую куклу – балерину с закрывающимися глазами. Малика считала её своим самым дорогим подарком.
Несмотря на похвалы, на несомненный природный дар, Малика всегда упорно работала над техникой танца, по много часов пропадая в репетиционном зале.
Когда наши будущие мастера балета осваивали тонкости танца, мне довелось учиться на факультете журналистики Ленинградского университета. И в свободное от занятий время я приходил в училище к нашим ребятам, интересовался их учебой, тем, как они постигали тонкости хореографии. Фотографировал ребят на репетициях, писал об их учебе заметки в таджикские газеты.
Так, в газетах были опубликованы заметки об отчетных концертах старшей выпускной таджикской группы в 1958 году, когда и ученица 6-го класса Малика с блеском исполнила на сцене театра вариации на музыку Дриго.
А уже в 1961 году я опубликовал материал об отчетном концерте нашей младшей группы, когда уже будучи выпускницей Малика прекрасно исполнила партию Авроры из балета «Спящая красавица» и роль большой Маши из балета «Щелкунчик». И позже, уже работая в газете, я внимательно следил за творчеством молодых артистов балета ленинградской закалки, старался больше писать об их успехах.
Творческая карьера многих молодых артистов балета в труппе театра оперы и балета имени С.Айни складывалась удачно. Им все помогали. За короткий срок они освоили и начали исполнять ведущие партии в известных спектаклях театра, стали солистами балета. Спектакли проходили с аншлагом. А многие зрители стали специально приходить «на Малику Сабирову».
Трагическая весть
Следует отметить, что Малике всегда везло на хороших учителей, наставников. Но особенно ей повезло, как она сама подчеркивала, в 1964 году. Именно тогда её к Международному конкурсу артистов балета в Варне стала готовить Галина Уланова. Гениальная балерина была также тонким, умным и требовательным педагогом.
Даже не очень продолжительная совместная работа дала прекрасные плоды: учитель и ученица надолго подружились, а дуэт Малики и ее партнера, а позже и мужа Музафара Бурханова стал на конкурсе в Варне победителем.
Они завоевали золотую медаль. А вскоре Сабирова и Бурханов стали заслуженными, затем и народными артистами Таджикистана. Но в каждый приезд Малики в Москву Галина Сергеевна продолжала вдумчиво работать с ней, помогала во всем.
Она даже рекомендовала принять Малику Сабирову в Большой театр. Но даже рекомендация Улановой тогда не помогла.
В то же время всесоюзная и мировая популярность Малики росла. Рассказывают, что когда Малика выступала в Москве, билеты на её выступления раскупались задолго до начала гастролей. Так было и во многих зарубежных странах.
Один из партнеров Сабировой, известный артист балета из Армении, народный артист СССР Вилен Галстян, вспоминал, что они с Маликой много гастролировали по миру – были в Японии, Норвегии, Болгарии, Австралии, во Франции, в Латинской Америке – и всюду их ждали аншлаги.
В начале 70-х Малике Сабировой присвоили высокое звание народной артистки СССР.
Были и ордены, и выборы в Верховный Совет республики, большая общественная работа. А мне уже в качестве собственного корреспондента Гостелерадио СССР довелось практически на весь мир рассказывать по Московскому радио о великой таджикской балерине. А Музафару Бурханову приходилось на таджикском языке отвечать на вопросы, рассказывать о творческих планах звездного дуэта.
…А потом пришла трагическая весть: Малика Собирова тяжело заболела. Усилия лучших врачей мира не помогли. Заботами Галины Сергеевны Улановой Малику поместили в Кремлевскую больницу. Но диагноз медиков был неумолим - рак легких.
В феврале 1982 года Малики не стало. Кончину любимой актрисы оплакивал весь Таджикистан, вся огромная страна.
В этом сюжете о ее закулисной жизни рассказал нам автор фильма «Малика» - Заур Дахте. Он знал ее лично, и сопровождал не раз в зарубежных гастролях.
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