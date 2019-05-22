Мать президента Туркменистана, Огулабат Бердымухамедова, находится в тяжелом состоянии. В силу возраста и хронических заболеваний, на протяжении последнего времени, Огулабат постоянно находилась под наблюдением врачей, сообщает TurkmenYurt, на которое ссылается CA-NEWS (TM).



Источники Туркмен Юрт ТВ сообщили, что в настоящее время она находится под наблюдением бригады немецких врачей. Сейчас Огулабат подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Там находится министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.

«Хроника Туркменистана» сообщает, что 21 мая бригада турецких врачей в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Всего утренним рейсом в Туркменистан вылетели 10 медиков, среди которых три профессора медицины из Стамбульской клиники Mejidiýeköý Okmeýda, два профессора из клиники в Şişli (местные жители называют ее «французской»), два профессора и один анестезиолог-реаниматолог из американской клиники в Ýeşilköý. А также врач из специализированного центра физической реабилитации. Об этом рассказал представитель турецкого министерства здравоохранения.

Однако издание пишет, что 21 мая на Youtube канале ERKIN TÜRKMENISTAN была опубликована информация, согласно которой был госпитализирован президент Гурбангулы Бердымухамедов. Подтвердить или опровергнуть эту информацию корреспондентам ХТ не удалось.

По данным официального сайта ОБСЕ, 21 мая президент Туркменистана принял действующего председателя организации, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака. Позднее в новостном репортаже туркменского телеканала была показана запись встречи.

Издание предполагает, что, возможно, медицинская помощь понадобилась не президенту, а кому-то из родственников или приближенных главы государства.

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