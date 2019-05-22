Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, пишет Медуза.

До последнего времени Богдан занимал должность советника Зеленского по юридическим вопросам.

Украинские СМИ называют Андрея Богдана юристом олигарха Игоря Коломойского. В частности, он защищал интересы Коломойского в ходе судебных процессов о национализации «Приватбанка».

За последние полгода журналисты неоднократно фиксировали Богдана рядом с избирательным офисом новоизбранного президента. 19 апреля адвокат Коломойского открыто вышел поддерживать своего товарища на сцену стадиона «Олимпийский», где проходили дебаты между Порошенко и Зеленским.

Роль Богдана в команде Зеленского достаточно демонизирована – в политических кругах его называют и «смотрящим от Коломойского», и теневым руководителем штаба, и «правой рукой Вовы».

Сам Богдан опровергает эти разговоры, объясняя, что он является не просто товарищем Зеленского, а также и его адвокатом.

11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив, пишет pravda.com.ua.

Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

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