Казахстанская экспортная страховая компания KazakhExport открыла свое представительство в столице Таджикистана. Официальная церемония открытия представительства состоялось в понедельник, 20 мая, в Душанбе.
«Задача офиса представителя KazakhExport в Таджикистане - установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах KazakhExport. Это позволит значительно облегчить работу между предпринимателями Казахстана и Таджикистан, и, соответственно, увеличить товарооброт», - сказал председатель правления компании Руслан Искаков на церемонии открытия представительства.
Глава представительства KazakhExport Джамшед Джумахонзода считает открытие офиса важным событием с учетом задач, которые поставлены перед компанией правительством Казахстана по увеличению товарооборота с Таджикистаном.
На презентации офиса были достигнуты договоренности о поддержке казахстанских экспортеров таджикскими банками. В частности, KazakhExport подписал соглашения о сотрудничестве в сфере страхования и финансирования казахстанских производителей, осуществляющих экспорт из Казахстана в Таджикистан, с АО «Ориёнбанк», ЗАО «Банк Эсхата», ЗАО «Международный Банк Таджикистан».
KazakhExport оказывал поддержку по поставкам на таджикский рынок металлопроката, автомобилей и автобусов, масложировую продукцию, кондитерских изделий.
В частности, из поставляемой при посредничестве KazakhExport казахстанской арматуры в Таджикистане ведется строительство Рогунской ГЭС. Меморандум по поставке арматуры в Таджикистан с применением финансово-страховых инструментов KazakhExport был подписан в прошлом году.
Казахстан является одним из главных торговых партнеров Таджикистана, уступая в этом направлении только России.
Согласно официальной статистике Таджикистана, таджикско-казахский товарооборот в прошлом году произведен на сумму $$836 млн. В частности. экспорт Таджикистана в Казахстан составил около $300 млн, а импорт казахской продукции осуществлен на сумму более $536 млн.
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