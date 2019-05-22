В Таджикистане 9 июня начинается первенство республики по футболу среди женщин. В этом году на старт женской лиги выйдут 10 команд, из которых семь – представляют Хатлонскую область, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Борьбу за медали будут вести «Зебонисо» (Душанбе), «Хатлон» (Бохтар), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), «Барк» (Нурек), «Ситора» (Фархор), «Зебо» (Дусти), «Чашма» (Шахритус), «Равшан» (Куляб), «Бешкент» (Носири Хусрав) и «Канибадам» (Канибадам).
Следует отметить, что в прошлом сезоне в чемпионате Таджикистана среди женщин приняли участие всего 6 команд.
Чемпионат пройдет в два круга, где каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. Всего каждая команда проведет по 18 игр.
По итогам состоявшейся 21 мая жеребьевки в первом туре чемпионата встретятся «Хатлон» – «Канибадам», «Регар-ТадАЗ» – «Бешкент», «Барк» – «Равшан», «Зебонисо» – «Чашма», «Ситора» – «Зебо». Новый сезон женской лиги стартует 9 июня.
Для участия в женском чемпионате Таджикистана ФФТ приобрела для всех десяти команд экипировку, игровую форму (по два комплекта), бутсы и мячи. Также Федерация футбола Таджикистана будет оплачивать судейские гонорары и проезд команд на гостевые матчи. Чемпионат будет финансироваться по программе FIFA Forward.
Отметим, что действующим победителем женской футбольной лиги Таджикистана является столичная команда «Зебонисо».
В сообщении отмечается, что Программа FIFA Forward основана на трех основных принципах, позволяющих обеспечить комплексную адресную поддержку развития футбола в каждой национальной ассоциации путем увеличения инвестиций, влияния и контроля.
Программа увеличивает финансовую поддержку национальных ассоциаций и развития футбола — с 1,6 до 5 миллионов долларов США на каждую национальную ассоциацию за четырехлетний цикл. Таким образом, каждая ассоциация получает ежегодно 750 000 тысяч долларов на реализацию связанных с футболом проектов: строительство футбольных полей, проведение турниров, развитие женского футбола.
Проведение первенства женской футбольной лиги является одним из основных критериев, чтобы национальная ассоциация получила доступ к финансированию.
При необходимости ФИФА на основе этой программы оказывает национальным ассоциациям дополнительную поддержку: от футбольной формы и инвентаря и организации стажировок до выплаты сумм в пределах 1 миллиона долларов на покрытие транспортных расходов, чтобы женские и молодежные команды могли принять участие в международных соревнованиях.
Федерация футбола Таджикистана рационально использует привилегии ФИФА по данному проекту и проводит массу мероприятий по развитию женского и юношеского футбола в стране.
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