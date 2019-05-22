В Узбекистане вступил в силу документ о правилах обслуживания клиентов в гостиницах, сообщают местные СМИ.
Документ был разработан Комитетом Узбекистана по развитию туризма. Согласно документу, теперь лица, не состоящие в браке, получили возможность поселиться в гостинице без каких-либо ограничений.
В правилах закреплено, что гостиничные услуги должны предоставляться клиентам вне зависимости от их места жительства и прописки, гражданства, родственных и брачных отношений и иных факторов, ограничивающих право на частную жизнь. На время заселения постояльца он пользуется неприкосновенностью жилья.
Положение распространяется на все виды гостиниц, действующие на территории республики, включая турбазы, зоны отдыха, санатории, пансионаты, кемпинги, юртовые и палаточные лагеря и переоборудованный для ночлега наземный транспорт.
Ранее в Узбекистане негласно действовал запрет на заселение в гостиницах неженатых пар, отмечает Фергана. Но в начале января 2019 года президент республики Шавкат Мирзиёев разрешил отелям принимать постояльцев без ограничений, в частности, без подтверждения их семейного положения. Теперь такой пункт закреплен и в типовых правилах оказания гостиничных услуг. Документ вступил в силу с 20 мая.
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