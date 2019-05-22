В Душанбе открылся самый большой комплекс товаров турецкого качества для детей и их родителей. В Grand baby shop вы найдёте практически всё, что нужно малышам от 0 и подросткам до 16 лет, и по приемлемым ценам. К тому же от каждой покупки на любую сумму вы получите кэшбэк в 10%. Приходите и убедитесь сами.

Grand baby shop

Детская косметика, мебель, книги, канцелярские товары, питание, обувь, специальная ортопедическая обувь, одежда, бальные платья, бельё, средства гигиены, коляски, автокресла, игровые приставки, игрушки, велосипеды, самокаты и многое другое для детей и их родителей на любой выбор и каприз теперь можно приобрести в самом большом и доступном детском магазине Grand baby shop.

Grand baby shop

На двух этажах Grand baby shop, который предлагает широкий ассортимент более 30 000 тысяч наименований детских товаров, можно найти поистине удивительные вещи, способные порадовать даже самое избалованное чадо.

Grand baby shop

Количество посетителей и клиентов магазина не перестаёт расти с каждым днем и это не только потому, что здесь можно приобрести товары на любой вкус, которые напрямую поставляются из Турции, а самое главное, всё это можно приобрести в доступном диапазоне цен. Кроме того, магазин умеет дружить и любит общаться. Дружный персонал всегда рад помочь с лучшим выбором для ваших малышей и с удовольствием ответит на все ваши вопросы не только о детских товарах, но и подготовке к материнству.

Grand baby shop

Доступные цены, качественный товар и сервис персонала являются далеко не самым главным преимуществом детского магазина Grand baby shop. Другим важным преимуществом магазина, которое отличает его от других аналогичных торговых точек, заключается в том, что здесь особое внимание уделяется комфорту детей и даже их физическому здоровью. Например, здесь вы можете приобрести качественную ортопедическую обувь на любой сезон. Именно такую обувь рекомендуют детские врачи для первых лет жизни малышей.

Grand baby shop

Другим преимуществом Grand baby shop является мобильное приложение Uds game, куда от каждой вашей покупки на сумму более 100 сомони в магазине начисляется кэшбэк в 10%. Бонусы можно копить или тратить при следующих покупках.

Grand baby shop

Grand baby shop

Если вы хотите сделать незабываемый подарок своему ребёнку, смело идите в Grand baby shop. Тем более, что магазин имеет очень удобное местоположение: улица Истаравшан, 20 (ориентир: 2-й родильный дом).

Grand baby shop

Grand baby shop

Более подробную информацию можете получить в инстаграмм @Grandbabyshop или по телефону (+992) 44 660 77 77