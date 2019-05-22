Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", которым полностью меняет систему оплаты труда и назначения пенсий, сообщает CA-NEWS (UZ).
Согласно документу, с 1 сентября 2019 года в стране взамен минимального размера заработной платы вводятся новые понятия и размеры оплаты труда.
Как говорится в указе, опубликованном в официальной прессе, в Узбекистане минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет составлять 577 170 сумов ($69); базовый расчет - 202 730 сумов ($24); основная сумма начисления пенсии - 202 730 сумов ($24).
Напомним, что минимальный размер заработной платы в Узбекистане в настоящее время составляет 202730 сум ($24), а минимальный размер пенсии - 396 500 сум ($47). Последнее повышение заработных плат и пенсий в Узбекистане имело место в ноябре 2018 года.
В Таджикистане минимальный размер заработной платы составляет 400 сомони (чуть более 40 долларов), средняя социальная пенсия - 170 сомони (примерно 18 долларов).
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