Первые в истории таджикской медицины ЭКО-дети появились на свет в 2013 году. Тогда о программе искусственного оплодотворения знали не все, в связи с чем ставили под сомнение не только качество процедуры, но и сам факт ее успешности в Таджикистане.
Прошло всего 6 лет, а в Таджикистане этим путем уже родились 350 малышей. Первые близняшки уже даже пошли в первый класс. В этом году своего счастливого момента ждут еще 12 пар родителей.
Как оказалось, делать ЭКО в Таджикистане намного удобнее и дешевле, чем за рубежом.
Почему, узнайте в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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