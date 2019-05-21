Государственный телеканал «Телевидение Душанбе» получит от Китая передвижную цифровую телевизионную студию.
Соответствующее соглашение между мэрией Душанбе и Международным центром по обмену в сфере экономики и техники Министерства коммерции КНР подписано в понедельник, 20 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.
Отмечается, что оборудование для передвижной цифровой телестудии будет доставлено в Душанбе до сентября нынешнего года.
Технические вопросы будут обсуждены в ходе визита группы специалистов китайской компании «МЕНЕСО» 22 мая.
Специалисты изучили вопросы, связанные с обучением местных специалистов, пути, сроки и методы доставки необходимого оборудования из Китая в Таджикистан, отмечается в сообщении.
Данная помощь будет предоставляться в рамках таджикско-китайского межправительственного Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, достигнутого в мае 2013 года.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Бортников: “Наздики 5 ҳазор ҷангиён дар марзи Афғонистон қарор доранд”
Наврасони ҷабрдида аз таркиш дар Душанбе: ба меҳмонӣ мерафтем, ки наздамон оташ аланга зад
Ба андозчиён иҷозаи машғул шудан ба тиҷоратро медиҳанд?
Парисо шеъри «Садои Сталинград»-ро қироат карда, сазовори шоҳҷоиза гардид
Нигаронии Эмомалӣ Раҳмон аз фаъолнокии террористон дар интернет
Ҳабси ронандаи Mercedes-Benz дар Душанбе барои ҷанҷол бо ронандаи троллейбус
БМТ сабабҳои камчинии долларро дар Тоҷикистон шарҳ дод
Баррасии дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Чин
ВКД рӯйхати ҳалокшудагонро дар ошӯби зиндони Ваҳдат нашр кард
Бо лафзи шоир: Ортиқ Қодир шеъри Лоиқ Шералиро мехонад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста