ГУВД Ташкента совместно с представителями налогового ведомства и Узбекского агентства автомобильного транспорта реализует ряд мероприятий по зачистке столичного аэропорта от нелегальных таксистов, сообщает Podrobno.uz.
Некоторое время назад в социальных сетях и средствах массовой информации, отмечает издание, прозвучали жалобы на таксистов-частников, назойливо предлагающих свои услуги в Международном аэропорту имени Каримова. Причем, не меньше, чем навязчивость, людей возмущала неоправданно высокая цена за услуги.
"ГУВД Ташкента, приняв во внимание сообщения пользователей соцсетей и журналистов, взяло ситуацию на контроль. На территории, отведенной для автотранспортных средств, регулярно проводятся мероприятия по выявлению таксистов, работающих без лицензии. Например, за апрель и 20 дней мая выявлено 43 таксиста-нелегала, к ним приняты меры административного воздействия в соответствии со статьей 176-3 (Занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии) Кодекса об административной ответственности", – сообщили в правоохранительном ведомстве.
Однако, заметили в ГУВД, "бомбилы" не пропали полностью. Сегодня таксисты избрали другую тактику: сами они паркуются уже не на автостоянке на территории аэропорта, а где-нибудь подальше. А к выходу из аэропорта подсылают своих людей, которые зазывают клиентов.
"ГУВД Ташкента просит всех, кто столкнется с такой ситуацией, сообщать о нелегалах-таксистах и их помощниках сотрудникам органов внутренних дел, несущим службу на территории, прилегающей к Международному аэропорту, на телефоны 102 или 71−232−30−40 и 71−232−40−50. Фотографируйте таксистов без лицензии и тех, кто помогает им найти клиентов, уверяем вас: меры будут приняты", – заверили в ведомстве.
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