Дзержинский районный суд Калужской области приговорил к длительным срокам заключения группу граждан Таджикистана, совершивших разбойное нападение на жилой дом, в результате которого был убит человек. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Калужской области, на который ссылается Фергана.
Четырем членам организованной группы назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на срок от 9 до 12 лет и штрафа в размере от 100 до 120 тыс. рублей согласно пунктам «а» и «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») УК России. Кроме того, с осужденных в пользу пострадавших будет взыскан материальный и моральный ущерб.
Инцидент произошел 10 июля 2017 года. Группа из девяти человек, вооруженных различными предметами, в том числе лопатами, ночью на двух автомобилях приехала в село Учхоз Дзержинского района и пробралась на территорию одного из частных домов, где проживала семья предпринимателей, — муж с женой и ее родители.
Взломав балконную дверь, преступники проникли внутрь, где нанесли побои хозяевам черенками от лопат и угрожали матери женщины. Свои лица бандиты прикрывали медицинскими масками.
На крики о помощи из летнего дома вышел отец хозяйки дома, которого зарубили лопатой двое нападавших, остававшихся на улице. Члены преступной группы похитили 400 тысяч рублей и сбежали до приезда полиции, которую вызвали соседи. В результате нападения от полученных травм скончался отец хозяйки дома. Муж и жена были госпитализированы с множественными ушибами и переломами.
Следователи выяснили, что все граждане Таджикистана, участвовавшие в нападении, приехали в Россию на заработки. Один из налетчиков раньше подрабатывал у жителей села Учхоз, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке было организовано нападение на дом предпринимателей. Он был задержан в Калуге, четверо его подельников — в Москве.
По этому делу было проведено около 30 различных судебных экспертиз, в том числе генетическая, материалы расследования уместились в 40 томов. Отмечается, что дело в отношении еще одного задержанного таджикистанца будет рассмотрено судом отдельно. Четверо остальных преступников, в том числе организатор нападения, находятся в розыске.
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