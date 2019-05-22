АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 МАЯ 2019 ГОДА
- В Таджикском академическом театре оперы и балета в 18:00 состоится «Вечер балета», посвященный дню рождения звезды таджикского балета, Народной артистке СССР Малике Сабировой.
- В Душанбе откроются Дни культуры Австрии в Таджикистане. Первым мероприятием станет показ австрийского художественного фильма «Миграция» с субтитрами на русском языке в кинотеатре «Зебуниссо».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 МАЯ
1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург.
2018 - Главный тренер «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера душанбинского «Истиклола».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 МАЯ
1936 – Родился фольклорист Салохиддин Фатхуллоев.
1942-1982 – Родилась балерина, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии имени Рудаки Малика Собирова.
1944 – Родился доктор педагогических наук, профессор Саидбой Шербоев.
1949-2009 – Родился журналист Абдулхай Саидов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 МАЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, днем местами усиление до 19-24 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.
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