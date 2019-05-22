В Таджикистане в период с 23 по 25 мая ожидается неустойчивая погода, ожидается понижение дневной температуры в долинах на 10-15 градусов.
До конца недели в стране будут идти ливневые дожди, а 24 мая особенно сильные (за исключением ГБАО), возможны грозы и град, предупреждают синоптики.
На сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана, где размещено предупреждение синоптиков, сообщается, что 22-23 мая в отдельных районах республики ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, а по югу Хатлонской области с порывами до 24 м/с и с пыльной бурей.
В связи с усилением ветра по Хатлонской области и РРП местами ожидается мгла, отмечается в сообщении.
В Душанбе 23 мая облачно, дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем будет до 22 тепла.
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