От взрыва газа в Душанбе 18 мая, в числе других, пострадали двое школьников. Они шли в гости к бабушке, когда буквально из-под ног вырвалось пламя.

Всего в столичный ожоговый центр были доставлены шесть человек, четверых уже выписали.

Двое пострадавших подростков продолжают оставаться в больнице: они пострадали сильнее, получив значительные ожоги.

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников, нанятой отелем "Хилтон" компании "Васл саноат". Они должны были очистить цистерны из-под сжиженного газа, но вместо этого слили его остатки в сточную канаву.

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