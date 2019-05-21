Налоговикам хотят разрешить заниматься бизнесом: Налоговый комитет считает, что эта мера позволит сократить коррупцию, а эксперты уверены, что бизнес откроют единицы, другие займутся вымогательством.

Налоговый комитет запланировал ряд мер для противодействия коррупции среди сотрудников этого ведомства. Он намерен обеспечивать их квартирами и участками земли для строительства жилья, помогать деньгами, а еще – разрешить заниматься бизнесом (в случае отсутствия конфликта интересов).

В налоговом ведомстве считают, что принятие таких мер будет способствовать предотвращению коррупции и утечке кадров из госслужбы.

Если с квартирами и финансами еще более-менее все понятно, то вот решение разрешить заниматься индивидуальным и малым предпринимательством вызывает массу вопросов.

В ранее действовавшем законе «О государственной службе» (от 13 ноября 1998г.) было предусмотрено, что госслужба несовместима с другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельностью.

По закону 1998 года госслужащим запрещалось занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Однако принятый в 2007 году новый одноименный закон не устанавливал такой нормы. Но. Такая норма прописана в другом законе - «О борьбе с коррупцией».

Если предложенные меры примут, значит ли это, что и этот закон перепишут?

Согласно части 1, статьи 10 Закона РТ «О борьбе с коррупцией», «лицу, занимающему государственную или приравненную к ней должность, запрещается: (в том числе) лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельностью».

Злоупотреблений не избежать?

- В законе "О борьбе с коррупцией" нет оговорок про отдельных государственных служащих. Поэтому для того, чтобы разрешить сотрудникам налоговой службы заниматься предпринимательской деятельностью, необходимо внести соответствующие поправки в Закон, - говорит глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев.

В сообщении комитета указывается, что "рассматривается вопрос разрешения им пилотным способом заниматься индивидуальным и малым предпринимательством", иначе говоря, отмечает юрист, это занятие индивидуальным предпринимательством на основании Свидетельства или патента.

- Однако, как мы знаем, по патенту (оборот до 100 000 сомони в год) закон не разрешает нанимать сотрудников, а это говорит о личной деятельности сотрудников налоговой службы. И это дополнительное время и силы личного участия налоговика, что не может не повлиять на его основную деятельность, - говорит Одинаев.

Что касается деятельности по свидетельству (оборот до 1 млн. сомони в год), то предполагается, что сам сотрудник налогового органа лично будет руководить деятельностью и контактировать с налоговыми органами по вопросам, связанным с деятельностью ИП.

- Здесь сложно будет отследить возможное злоупотребление положением, - уверен юрист.

Закон «О государственной службе» гласит: "... конфликт интересов - ситуация, когда в процессе выполнения должностных обязанностей, государственный служащий оказывается под воздействием своих личных интересов, вследствие чего принимает решения, противоречащие государственным интересам".

Рэкет в законе?

Бывший инспектор налоговой службы на пенсии – Халил Насреддинов считает, что финансовая помощь и возможность получать земельный участок или квартиру стало бы хорошим подспорьем для инспекторов - «Особенно тех, кто на самом деле немного получает. Такие тоже есть вопреки распространенному мнению, что все они богатые люди», - говорит он. Но разрешить им заниматься бизнесом – «это неправильно».

- Давайте честно, предпринимательской деятельностью будут заниматься из них совсем немногие. Те, у кого есть на это первоначальный капитал. Многие делают так уже давно. У кого нет денег начать бизнес, те будут зарабатывать иным способом. Весь их бизнес будет состоять в том, чтобы крышевать бизнесменов, которые находятся в их зоне ответственности по долгу службы. То есть, скажем прямо, бизнесмены будут платить и государству и налоговику лично. Теперь уже официально. А это уже рэкет, - говорит Насреддинов.

Специалисты считают, что борьба с коррупцией через разрешение заниматься бизнесом может привести к еще большей коррупции.

По мнению бывшего налоговика, этому будет способствовать и тот фактор, что на свое дело у них просто не будет времени.

- Никто план же с них не снимет? А чтобы его сдать, поверьте мне, нужно с утра до позднего вечера носиться по городу и «выбивать» налоги, - говорит он.

Халил Насреддинов отмечает и другой момент:

- Элементарно, далеко не все могут заниматься бизнесом. Так что же им теперь – сидеть на голой зарплате, когда разрешили подзарабатывать? Нет, конечно. Они будут зарабатывать на тех, кто умеет это делать. И здесь я опять говорю о рэкете, – заключил эксперт.

«Эффективнее упростить налоговую систему»

Экономический обозреватель Нур Сафаров считает, что «…не стоит смешивать государственные интересы с частными».

- Госслужащий должен получать достойную зарплату и обеспечивать свою семью и выполнять государственные функции по сбору положенных налогов (которые надо законодательно сократить и снизить) честно и справедливо. А предприниматель должен заниматься бизнесом и производством и честно платить положенные налоги и не больше, - говорит Сафаров.

Вместо этого он предлагает упростить налоговую систему в стране.

- Налоговый кодекс 2013 года представляет собой незавершенные реформы и их надо продолжать на благо общества и развития, а не для того чтобы он создавал прецеденты для коррупционной практики. Необходимо дать возможность дать бизнесу дышать свободно. Надо создавать более широкие возможности для людей для занятия предпринимательством. Во-вторых, необходимо оптимизировать налоговую систему и продолжить дальнейшую автоматизацию и компьютеризацию процессов учета и сборов налогов. Эти меры помогут сократить коррупцию, - полагает эксперт.

Если всё же решатся?

Если Налоговый комитет все же решится воплотить предложенные меры в жизнь, тогда нужно будет продумать и метод контроля.

- Пока мы не можем госслужащих, в том числе, и налоговые органы, обеспечить заработными платами достаточными на нормальное существование, в целом, не против, чтобы они занимались предпринимательской деятельностью, - отмечает Навруз Одинаев. - Сейчас итак многие государственные служащие через родственников ведут свой бизнес. Но в данном случае мы не знаем об их реальных доходах и возможных налоговых отчислениях в бюджет.

Поэтому, считает он, было бы эффективнее разрешить государственным служащим получать пассивный доход (по долям в уставных капиталах, акций и др.), но ежегодно все отчеты этих компаний должны публиковаться на специальном сайте.

- Это важно чтобы каждый гражданин имел возможность проследить оборот компаний, полученную прибыль, уплаченные налоги в бюджет и другую информацию, связанную с деятельностью компаний с участием государственных служащих и их ближайших родственников, - отметил Одинаев.

К СЛОВУ:

В ранее действовавшем Законе от 13 ноября 1998г. №687 «О государственной службе» запрещалось: занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; быть поверенным у третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного органа, в котором государственный служащий находится на службе, либо который непосредственно подконтролен этому органу.

Государственный служащий был обязан передать в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций. Госслужащий не мог быть членом органа управления коммерческой организации, если ему в установленном порядке не поручено участвовать в управлении этой организацией.

Закон также устанавливал, что госслужащий не вправе использовать во внеслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения. Другие государственные ресурсы и служебную информацию, принимать подарки за услуги, оказанные в порядке выполнения своих служебных обязанностей, получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного служащего. В новом Законе от 5 марта 2007г. №233 «О государственной службе» такое ограничение уже не предусмотрено.

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