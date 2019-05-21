В последние годы в Таджикистане появилась новая категория молодых бизнесменов — стартаперы. Зубайдулло Абдукаюм, более известный среди IT-предпринимателей страны как Сомони Абдукаюм – один из них.
Выпускник обычной школы горного Муминабада долго искал свой путь и в итоге нашел его. Сейчас Сомон – автор нескольких IT-проектов, в том числе «City Club Душанбе - город в твоём кармане».
Найти себя
Родился я в Муминабаде в 1995 году. Еще в школьные годы, как и многие мои ровесники, часто задумывался о том, кем я стану. Перспектива для молодых ребят из сельских регионов не радужная – большинство из них после школы отправляются в трудовую миграцию или же занимаются сельскохозяйственными работами. А мне хотелось чего-то другого, хотелось быть в гуще жизни страны, дать что-то новое, полезное людям. Конечно же, были у меня и амбиции молодого человека – хотелось, чтобы меня узнавали, чтобы у меня было много друзей.
По окончанию школы передо мной встал выбор – чем заниматься в будущем. Желая как-то помочь семье, я уже начал задумываться о поездке на заработки в Россию. Однако родители настояли на том, чтобы я поступил в ВУЗ, получил высшее образование.
По совету близких я сначала поступил в Академию погранслужбы КНБ Казахстана. Но был вынужден по состоянию здоровья оставить учебу и вернуться домой. В 2014 году поступил в Российско-Таджикский (славянский) университет, на факультет филологии. И хотя учился хорошо, понимал, что это не мое. Меня еще со школьных лет интересовали новые технологии, интернет и его возможности. Я самостоятельно начал изучать это направление, стал задумываться о том, как использовать IT в нашей жизни. Когда начал посещать бизнес-клубы, тренинги, встречи с успешными предпринимателями, убедился окончательно: мой путь – бизнес в сфере информационных технологий. Стал изучать сферу digital - технологий, которые используются в маркетинге для продвижения продуктов или услуг.
«Город в твоем кармане»
Первую «пробу пера» сделал 5 лет назад, создав со своими друзьями проект «Donishkhona.tj». Мы решили облегчить жизнь школьников, студентов, преподавателей и тех, кто интересуется учебными программами. На страницах нашего сайта были размещены общие сведения, материалы и статьи о литературе, математике, праве, истории, философии и другое.
В 2016 я посетил форум молодых предпринимателей Таджикистана «G5 Startup Forum», который был организован Клубом молодых предпринимателей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма и «55 Group» в Душанбе. Я был впечатлён уровнем организации мероприятия. Слушал истории успешных предпринимателей из Таджикистана и других стран, их рассказы о нелёгком пути к победе. Они делились актуальными знаниями и советами, вдохновили меня на новые цели и на их достижение.
В том же году в конкурсе «Стартап Чайхона» мы презентовали наш проект «Осон-Экспресс» по доставке товаров и других онлайн-услуг. Проект получил приз «Лучшая бизнес-концепция». Воодушевленные успехом мы пошли дальше и два года спустя со своим партнером Сорбоном Бобоевым при поддержке российских специалистов подготовили новый проект - «City Club Душанбе – город в твоем кармане».
Что это за проект? Кардинально нового в этом проекте нет, подобный бизнес успешно развивается во многих странах, но у нас он только начинает делать первые шаги. В отличие от других подобных приложений, на нашем бесплатном приложении мы решили собрать воедино сразу несколько направлений – справочник, новости и онлайн-услуги. Оно может подсказать местоположение любого учреждения, магазина или гостиницы, развлечь анекдотами и новостями, и даже поделиться знаниями об истории или достопримечательностях города. В приложении мы решили разместить также и другую информацию, касающуюся столицы: расписание маршрутов общественного транспорта, анонсы мероприятий, существующие в Душанбе услуги, наличие акций и скидок, популярные городские паблики, объявления и многое другое. Нашим проектом заинтересовались многие жители столицы, бизнес-структуры. Получив первые отзывы и результаты апробации, мы сейчас работаем над усовершенствованием нашего проекта. Также планируем запустить подобный в Худжанде.
«Таджикскому» интернету нужна поддержка
Сегодня я работаю также над двумя проектами, которые очень вдохновляют меня.
Я хотел бы усовершенствовать свой первый проект - «Donishkhona.tj». Вернее создать два новых сайта-приложения – «Мухтасар» и «Дурнамо».
Дело в том, художественная и научная литература, учебные программы, справочники и другие материалы на таджикском языке найти в интернете нелегко. Они есть, но не в достаточном количестве. Большинство студентов, преподавателей знают, что в этом направлении работы непочатый край.
Учитывая все это, мы решили на портале «Мухтасар» в кратком изложении предоставить читателям известные научные и художественные труды, другую необходимую информацию. Портал «Дурнамо» предназначен для более полного освещения этих материалов. Естественно, тут нам не обойтись без помощи вузов, библиотек, студентов и преподавателей. Это нужно всем нам. Таджикскому интернету нужна поддержка.
Стартап – начало большого пути
Мысль о том, чтобы начать свое дело, посещала почти каждого из нас. Но часто возникают разного вида сложности, мешающие реализовать ее. Для того, чтобы хорошие идеи не пропадали, существуют бизнес-инкубаторы, акселераторы и другие площадки. Сейчас с начинающими предпринимателями занимаются такие организации и компании, как Программа развития ООН, StartupStan и Accelerate Prosperity. Уверен, что с каждым годом их будет больше. Стартап – лишь начало большого пути.
Наша страна не имеет больших нефтегазовых запасов, мы пока не в состоянии равняться с промышленно развитыми странами. Но у нас есть большой потенциал молодых людей, активно изучающих новые технологии, в том числе и информационные. Думаю, на сегодня это лучший способ для молодых людей заработать деньги и быть успешными в бизнесе, а заодно и внести в бюджет страны миллионы.
Недавно я прочел на сайте РБК, что стоимость Airbnb, компании, которая управляет онлайн-рынком и сервисом гостеприимства, доступным через его веб-сайты и мобильные приложения, и у которой нет ни одного собственного отеля - вырастет на 18%, до $30 млрд. Это почти в 5 раз дороже, чем Hyatt Hotels Corporation, у которой сеть из 777 объектов недвижимости в 54 странах мира, в том числе в Душанбе.
Мы не раз слышали, что интернет кардинально меняет весь привычный нам бизнес, но мало кто знает, как воспользоваться появившимися возможностями. А кто-то до сих пор считает, что зарабатывать через интернет невозможно. Почему? Скептицизм, закрытость к информации, а может, просто лень... Мне сложно ответить на этот вопрос.
На мой взгляд, всё очевидно. Мир меняется, появляются новые технологии, а следовательно и возможности.
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