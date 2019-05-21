В конференц-зале Союза писателей Таджикистана 20 мая был подведен итог марафона стихотворений в честь дня рождения таджикских поэтов Лоика Шерали и Мумина Каноата, который был организован информационной службой «Padida» и активный молодёжью республики с 16 по 20 мая.

Мусо Бобоходжиев, учредитель сайта «Padida», рассказал «АП», что конкурс проводился в соцсети Фейсбук, где сами читатели голосовали за того или иного участника. По итогам голосований лучшим читателем стихов известных поэтов стала самая маленькая участница - Парисо Давлатзода, ученица третьего класса Таджикско-российской школы «Хотам и ПВ».

«Девочка впечатлила всех своим прекрасным чтением отрывка из поэмы «Голоса Сталинграда» Мумина Каноата. Видеоролик с ее выступлением в Фейсбуке просмотрели более 11 тысяч человек, было сделано 238 перепостов. Таким образом, юная Парисо выиграла конкурс и стала победителем поэтического марафона. В качестве приза ей был вручен планшет», - отметил Бобоходжиев.

Сама Парисо говорит, что не была уверена в победе: «Участников в марафоне было очень много. Но меня поддержали, и я получила главный приз».

По словам Мусо Бобоходжиева, подобный марафон коллектив «Padida» проводил впервые, и не было уверенности в том, что читатели его поддержат.

«Я не был уверен, что так много людей будут заинтересованы в чтении стихов. Даже из России и Израиля 6-летний мальчик и 80-летний пенсионер отправили нам свое видео. Люди до сих пор присылают нам свои выступления. Это еще раз доказывает, какими великими поэтами были Лоик Шерали и Мумин Каноат. Я благодарен всем участникам марафона», - сказал Бобоходжиев.

Все участники поэтического марафона получили от организаторы мероприятия призы и книги поэтов.

Сафар Абдулло профессор, филолог, который живет в Казахстане, был впечатлен тем, как прекрасно прочитала стихотворение «Голоса Сталинграда» Мумина Каноата юная Парисо. В своей хронике он написал:

«По моему мнению, у этого ангелочка уже сейчас, в ее юном возрасте, есть ораторские способности. Как она прекрасно и проникновенно читает главу из поэмы Мумина Каноата «Голоса Сталинграда» в прекрасном переводе Роберта Рождественского! Уже сейчас видно, что она не только умеет читать стихи, но и ощущает смысл этих стихотворных строк, выразительно, с чувством, с пониманием содержания поэмы. Вероятно, с раннего возраста, она начала учиться выразительному чтению, вырабатывая постепенно красивое произношение. Специалисты считают, что стихи лучше всего для этого подходят. Наличие рифмы упрощает чтение, одновременно делая текст эмоционально более насыщенным. Для того, чтобы добиться выразительного чтения, необходимо проникнуться текстом стиха и понять его суть. В таком случае, заучивание стихотворения наизусть, с одной стороны, тренирует память (по своему опыту знаю - С.А.), с другой стороны, помогает таким образом сосредоточиться на выразительности чтения. Удивительно, что она это уже соблюдает, поэтому так красиво читает стихи. Словом, этот ребенок заслуживает всяческой похвалы, и если так будет продолжаться и дальше, то она может стать великим оратором, или посвятит свою жизнь актерскому мастерству, или станет выдающимся декламатором лучших образцов нашей поэзии. Пожелаем же ей больших успехов на этом пути!».

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