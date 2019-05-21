Эмомали Рахмон принял участие и выступил на 46-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, которое открылось сегодня в таджикской столице.

Президент Таджикистана поблагодарил руководство стран СНГ за сотрудничество и достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности наших государств, передает пресс-служба главы государства.

Напомнив о сложной политической ситуации в Афганистане и других странах Ближнего Востока, Эмомали Рахмон подчеркнул, что сегодня, к сожалению, международный терроризм превратился в часть геополитических игр и охватывает всё больше территорий различных государств. Он отметил, что именно поэтому на южных границах СНГ возрастают силы террористических и экстремистских организаций, что усиливает угрозу безопасности и стабильности в регионе.

"К большому сожалению, в отношении этих террористических и экстремистских организаций отдельными странами проводится политика «двойных стандартов», они поддерживаются политически, морально, идеологически, а главное, финансово и материально", - отметил президент РТ.

Он подчеркнул, что активизация деятельности террористических групп в последние годы угрожает безопасности и стабильности отдельных государств региона и в целом всего мира, в результате чего мировое сообщество сталкивается с губительными опасностями.

"Угроза, исходящая от международного терроризма и экстремизма на границе Таджикистана и Афганистана, являющейся южным рубежом СНГ, охватывающей продолжительную территорию, всё больше возрастает, и для предотвращения этих явлений на этом приграничном участке большую роль играют постоянная сплочённость, сотрудничество, взаимная помощь и поддержка государств СНГ.

То есть, Таджикистан находится на переднем крае борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью и постоянно принимает практические меры для предотвращения этих губительных угроз не только для своей безопасности и стабильности, но и других государств региона", - сказал Эмомали Рахмон.

Он заявил, что в Таджикистане с международным терроризмом, экстремизмом и другими угрозами века будет вестись решительная борьба.

Президент ещё раз выразил озабоченность по поводу роста губительных действий террористических и экстремистских групп с использованием интернет-сайтов и киберпреступлений, увеличения угрозы незаконного оборота наркотиков.

Это, по его мнению, является одним из главных источников финансирования терроризма. Он призвал участников заседания прилагать усилия для расширения сотрудничества и укрепления решительной борьбы в этом направлении, отмечается в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

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