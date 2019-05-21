21 мая исполнилось бы 74 года народной артистке Таджикистана Нигине Рауфовой. Она первой из числа женщин, служащих искусству, стала лауреатом Государственной премии им. Абуабдулло Рудаки, и она одна из двух женщин в стране, удостоившихся звания «Народный хафиз Таджикистана». Это звание в основном присуждается мужчинам – исполнителям народных песен. Но «хафиз» переводится еще и как «хранитель», что вполне символично для хранителей народных песен или исполнителей в стиле народного пения.
Нигина Рауфова всю свою жизнь хранила верность не только народному пению, но и национальному стилю одежды, всем традициям родного края.
Длинные косы, тюбетейка и национальная одежда – созданный ею нерушимый таджикский бренд сегодня имеет достойное продолжение на сцене, даже эстрадной, что радует глаз, согревает душу и вызывает чувство гордости за свою национальную идентичность.
Скромная таджичка
Свою творческую деятельность певица начала в коллективе художественной самодеятельности на текстильной фабрике города Душанбе, куда пришла работать в начале 60-х годов прошлого века.
Известно, что слухи о необычайном вокальном таланте и особом тембре голоса Нигины дошли до тогдашнего председателя Гостелерадио Аминджона Шукухи, который сразу же пригласил ее продолжить свою творческую деятельность в подведомственном ему комитете.
Но девушка из отдаленного горного села из-за своей стеснительности и нерешительности отказалась от столь заманчивого предложения.
- Да что вы, какая из меня певица? Это я так, для себя пою, – смущенно отвечала селянка.
Но Шукухи и не думал отступать. Он оказался человеком прозорливым, с особым чутьем на исключительные таланты и все-таки сумел уговорить голосистую девушку-ткачиху на встречу с первым секретарем Компартии Таджикистана Джаббором Расуловым.
Когда они вместе пришли на встречу к первому лицу республики, Нигина, воспитанная в добрых восточных традициях, сняла обувь за дверью рабочего кабинета Расулова. Это ли не прозрачная, кристальная наивность, это ли не дань традициям – входить чистой поступью, с чистой душой?
В общем, в тот день двум влиятельным государственным мужам удалось убедить одаренную девушку перейти на работу творческую, где был бы востребован ее талант. И петь не только для себя, но и радовать народ своими песнями.
Присяга народной песне
Так, с 1971 года, Нигина Рауфова начала свою творческую деятельность в составе женского ансамбля рубабисток, а в 1975 году перешла в Комитет по телевидению и радиовещанию.
Сначала работала в ансамбле «Шашмаком», а с 1989 года и до последнего дня своей жизни - в ансамбле «Дарьё».
Песни из репертуара Нигины Рауфовой на долгие десятилетия поселились в сердцах и душах поклонников ее творчества. Ее репертуар - это своего рода музыкальный ларец поистине всенародных песен, которым она, присягнув раз, оставалась верна до последней песни, которую исполнила на записи новогодней телепрограммы 22 декабря 2010 года, за 8 часов до своей смерти.
Уже 9 лет, как нет среди нас необыкновенной артистки. Но каждый раз, когда звучат песни Нигины Рауфовой, слушателям представляются красоты каждого уголка нашей страны, наш прославленный гостеприимный народ с открытой душой и необычайно интересными традициями.
Гимн солдатских матерей
Но самая важная песня «Аскарбача» – визитная карточка из музыкальной шкатулки любимицы миллионов – поистине стала гимном солдатских матерей. Все мамы, без исключения, провожали своих сыновей и встречали их из армии после завершения службы именно под эту песню. На протяжении не одного десятка лет не было и дня, чтобы на всех радиостанциях не звучала эта песня.
Нигина-апа, как ласково называли ее в народе все, от мала до велика, эту песню спела так пронзительно, будто сердечные переживания всех матерей за своих сыновей отразились в каждой строчке, каждой ноте, озвученной переполненным материнской любовью голосом.
В 70–80-е годы в Таджикистане песня «Аскарбача» композитора Хайрулло Абдуллоева и автора текста Абдулло Кодирии Мумтоза в исполнении Нигины Рауфовой по популярности была сравнима с песней «День Победы» композитора Давида Тухманова и автора текста Владимира Харитонова, исполненной Львом Лещенко.
Нигина Рауфова была всенародной любимицей не только потому, что пела и одевалась только в народном стиле, но еще и потому, что никогда не отказывала никому в общении, выступлении за символическую сумму на семейных торжествах.
Всегда говорила, что у разных людей и возможности разные. Была честна, открыта, умела дорожить дружбой и ценить любовь поклонников своего творчества, коллег, близких и друзей. Любила шутить, встречаться с друзьями.
Невосполнимый уход
У Нигины Рауфовой в репертуаре, помимо песен на родном языке, были песни и на других языках мира. Ей аплодировали зрители в разных странах ближнего и дальнего зарубежья, когда она выезжала на гастроли в составе ансамблей, в которых работала. Но ей всегда неоценимо дорог был родной слушатель, и его оценка была для нее превыше всего.
Она до последнего вздоха неподдельно и бесконечно любила свою Родину, свой народ, свои традиции. Публика отвечала ей тем же.
Уход Нигины Рауфовой стал большой потерей для всех поклонников народной музыки. Но Нигина продолжает жить в наших сердцах, памяти, в песнях своих.
Сегодня, среди современных таджикских исполнителей немало тех, кто последовал ее музыкальному стилю, подражает ее сценическому образу. И все они считают Нигину Рауфову своей наставницей.
В 2015 году, в день, когда на малой родине Нигины чтили память народной артистки, было принято решение назвать местную филармонию в честь своей знаменитой землячки. Теперь Народная филармония в Файзабаде носит имя Нигины Рауфовой.
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