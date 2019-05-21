Российское Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку педагогов, которые будут учить детей трудовых мигрантов русскому языку в детских садах.
Как следует из документов сайта госзакупок, минимальная стоимость контракта — 11,3 млн руб., а большую часть бюджетных средств — 5,4 млн руб.— выделят в первый год. Заявки принимаются до 7 июля, сообщает РБК.
Очень часто дети мигрантов не могут свободно общаться со своими сверстниками и педагогами, т.к. русский язык для них не родной. Поэтому планируется организовать рабочий процесс с учетом особенностей детей таким образом, чтобы они легко смогли адаптироваться и преодолеть языковой барьер.
Дошкольников, для которых русский язык не родной, планируют обучать, «основываясь на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики». Реализовывать контракт будут с 2019 по 2021 год.
Дети, владеющие русским как родным, говорится в описании конкурса, «способны включить догадку, основанную на соотнесении производных и производящих основ, реализовать ассоциативные связи и другие механизмы, лежащие в основе языковой системы».
Поэтому для улучшения языковых навыков мигрантов планируется организовать образовательную деятельность «детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным, основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».
В 2012 году для трудовых мигрантов в России ввели обязательный тест на знание русского языка, результаты которого они должны предоставить при трудоустройстве. В 2015 году, по данным ФМС России, в нем участвовали более 3 млн приезжих.
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Кулли ахбор
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Гость6
А почему бы им при приезжать уже со знанием языка? Чтобы не напрягать другое государство и налогоплательщиков