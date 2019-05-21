Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров и спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбек Джумабеков обсудили перспективы развития парламентского сотрудничества на встрече в Бишкеке в рамках заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана.

Спикеры обсудили пути сотрудничества в решении приграничных вопросов. Шукурджон Зухуров отметил, что все приграничные вопросы можно решать дипломатично.

«У нас сложились добрососедские и братские отношения. Думаю, что мы будем со временем наращивать наше сотрудничество по всем направлениям. Не бывает нерешаемых вопросов, и даже, если они возникают, мы будем все решать в дипломатичном ключе», - сообщил Зухуров на встрече.

Джумабеков подчеркнул, что для двух стран важно укрепить доверие между народами и продолжить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на создание напряженности среди местного населения.

«До настоящего времени мы не можем прийти к консенсусу по вопросам делимитации государственной границы между нашими странами. Несмотря на то, что это нелегкий процесс, сторонам следует приложить максимум усилий для полного завершения делимитации госграницы и подготовки соответствующего проекта Договора к подписанию по всей ее протяженности», - заявил Джумабеков.

Стороны выразили уверенность, что активное взаимодействие групп дружбы между парламентами будет содействовать углублению межпарламентского сотрудничества, а это будет способствовать достижению большего взаимопонимания между двумя государствами.

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) состоялось 20 мая в Государственной резиденции «Ала-Арча» в городе Бишкек.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.