Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию, сообщает со ссылкой на его пресс-службу Медуза.
На встрече с представителями администрации США и Конгресса, прибывшими на его инаугурацию, Зеленский обсудил вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.
Новый президент Украины отметил, что Вашингтон является "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России".
"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь, – сказал он. – Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ".
РИА Новости отмечает, что что Зеленский поблагодарил США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.
Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Президент России Владимир Путин не стал поздравлять Зеленского с инаугурацией.
"Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Кулли ахбор
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said6
Ну вот. Недолго продолжался адекватный период у президента Зеленского.
El8
Чем больше санкций, тем лучше России - восстановят собственное производство и больше скооперируются с Китаем
chappy9
Вот и понятно стало, с чьей помощью он занял пост)