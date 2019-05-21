В Узбекистане с 1 июня увеличатся цены на природный газ и электричество. Поэтапное повышение цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы было утверждено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 1 ноября 2018 года, сообщает CA-NEWS.

Цена кубометра газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 350 сумов ($0,04) вместо нынешних 320 сумов ($0,03). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 605 сумов ($0,07) , на отопление — 350 сумов за кубометр ($0,04).



Килограмм сжиженного газа будет стоить 1200 сумов ($0,14) вместо нынешних 950 сумов ($0,11).



Стоимость 1 кВт·ч для бытовых потребителей увеличивается с 250 сумов ($0,02) до 280 сумов ($0,03).



Предыдущее повышение цен на бензин, дизельное топливо, электроэнергию, природный газ, сжиженный газ, горячую воду и отопление имело место в Узбекистане в ноябре 2018 года.

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