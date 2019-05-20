Россия и Узбекистан увеличат количество взаимных авиарейсов до 160 в неделю к лету 2020 года. Договоренности об этом были закреплены в протоколе, подписанном по итогам консультаций авиационных властей обеих стран, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

Число рейсов между городами обоих государств будет возрастать постепенно – в расписании на лето текущего года значатся 146 таких перелета в неделю по схеме «туда-обратно», в расписании на зиму 2019/20 – 153, отмечает Фергана.

Всего в списке маршрутов отмечено 43 пункта прилета и вылета. Чаще всего авиакомпании двух стран будут летать по направлениям Ташкент – Москва (21 раз в 2019 году) и Самарканд – Москва (14 раз). Также стороны согласовали прямые рейсы между столицей России и Санкт-Петербургом и другими городами Узбекистана – Ферганой, Бухарой, Наманганом, Навои, Карши, Термезом и Ургенчем.

В протоколе отмечается, что российская сторона предлагала предоставить авиаперевозчикам РФ право свободного выбора частоты полетов в Узбекистан и обратно, однако в Ташкенте посчитали рассмотрение данной инициативы преждевременной. В итоге было принято решение постепенно увеличивать количество перелетов по установленным маршрутам.

Вместе с тем авиационные власти договорились предоставить одному перевозчику из каждой страны право на полеты по схеме «треугольник» в аэропорты пяти городов, которые стороны смогут выбрать самостоятельно. Причем, в отличие от россиян, намеренных определить пункты назначения позднее, узбекистанцы уже сделали свой выбор. В их список вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Схема «треугольник» предполагает использование воздушной гавани партнеров для транзитной остановки и дальнейшего перелета в третий пункт назначения. Например, самолет из Москвы может приземлиться в Ташкенте, а обратный рейс осуществить в Санкт-Петербург.

Кроме того, были сняты все ограничения на полеты в Нукус и Владивосток.

В апреле прошлого года Россия и Узбекистан договорились расширить авиасообщение между странами более чем в два раза. С лета 2018 года планировалось осуществлять 86 рейсов в Узбекистан и обратно. Зимой 2018-2019-го – 105 рейсов, а летом 2019-го довести число перелетов до 125.

В октябре 2018 года национальная авиакомпания (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») сменила базовый аэропорт в Москве с Домодедово на Внуково. По заявлению НАК, «аэропорт Внуково стал для авиакомпании идеальным решением, расположение и инфраструктура которого в полной мере позволит обеспечить пассажиров комфортным перелетом и обслуживанием».

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