Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова нецензурно прокомментировала инициативу депутата Жогорку кенеша (парламента Киргизии) Махабат Мавляновой, которая призвала женщин отказаться от слишком откровенных свадебных платьев, пишет Фергана.
Мавлянова написала в Facebook, что киргизские женщины должны надевать скромные свадебные платья, чтобы выразить уважение к старшим родственникам.
Алмамбетова в Twitter прокомментировала ее инициативу двумя словами, одно из которых нецензурное. Ее запись вызвала широкий резонанс — некоторые пользователи поддержали чиновницу, другие указывают, что госслужащий не должен так выражаться.
Гуля Алмамбетова возглавляла пресс-службу мэрии Бишкека при двух градоначальниках: Кубанычбеке Кулматове и Албеке Ибраимове.
В 2017 году она уволилась, пояснив, что руководство считает ее слишком компетентным специалистом, который должен заниматься президентскими кампаниями, а не работой в мэрии. Но вскоре она начала упоминаться в СМИ уже как советник мэра.
В 2018 году Алмамбетова добилась первого в Киргизии приговора по делу об убийстве собаки (ее пса похитил и умертвил некий мужчина; о связи этого события с общественной деятельностью Алмамбетовой не сообщалось).
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