Взрывы, произошедшие в субботу, 18 мая на столичной улице Ахмади Дониш, до сих пор широко обсуждаются среди жителей города. Многие горожане в своих комментариях в соцсетях под этим сообщением недоумевали, как сжиженный газ мог взорваться в канализационной трубе, а другие не понимали, как замыкание подземных электропроводов могло стать причиной взрыва газа в канализационных трубах?

Чтобы внести ясность в это происшествие, мы решили обратиться к сотрудникам гостиницы «Хилтон», откуда, по сообщению МВД, был вылит остаток газа в канализационную трубу. Так, во всяком случае, сообщало правоохранительное ведомство:

- Ни в канализационную трубу для отходов, ни в колодец подземных кабелей остатки газа не были вылиты, - рассказали нам в Службе безопасности гостиницы. - Рабочие вылили сжиженный газ в обычную сточную канаву.

Посетив место взрывов, и поговорив с жителями, мы убедились, что действительно, взрывы и пожары произошли по канализационной линии, через которую протекали остатки использованной воды от расположенных рядом зданий.

Одно из возгораний произошло прямо возле этого дома на повороте аэропорта Asia-Plus

"В доме все тряслось"

- Я сидел дома, когда услышал два сильных взрыва, больше похожих на хлопок. Только волна от них была такой сильной, что в доме все тряслось, - рассказывает житель дома №31 по ул.Ахмади Дониш, Максад. – Я выбежал на улицу, а там, на первом этаже стекла нескольких квартир были выбиты.

За нашим домом протекает небольшой арык, куда выливается вода от сточных канав и труб. Оттуда вырвались языки пламени и обожгли нескольких детей, которые находились рядом. На противоположной стороне от взрыва полетели люки сточной канализации, были разбиты стекла расположенного рядом кафе. Там тоже был огонь, пострадали прохожие.

А это арык, из которого полыхал огонь Asia-Plus

Мы посетили и столичный Ожоговый центр (больница №3), куда были доставлены шестеро пострадавших.

- Мы с другом Аюбом из дома шли к бабушке друга, - рассказывает подросток по имени Абдугаффор. - Когда дошли до бара «ОК», с водосточной канавы, которая была закрыта и местами имела решетки, вырвалось пламя.

Мы не успели убежать. Моя футболка загорелась, я обжег лицо, руки, живот. Не дождавшись скорой, мы с другом поймали такси, и поехали в Ожоговый центр.

Пострадавшие подростки Asia-Plus

"Взрыв мог произойти от непотушенной сигареты"

В институте химии, куда мы обратились за комментариями, нам сообщили, что сжиженный газ вполне мог стать причиной взрывов в Душанбе, даже если он был вылит в водосточную канализацию.

- Чистый сжиженный природный газ в закрытой емкости не горит, сам по себе не воспламеняется и не взрывается. Но на открытом пространстве, при нормальной температуре он возвращается в газообразное состояние и быстро смешивается с воздухом, - рассказывает Рахматджон Усмонов, главный научный сотрудник института химии Академии наук Таджикистана.

По словам эксперта, накопившийся газ в закрытых участках водосточной канализации вполне мог стать источником взрыва.

- Если вылить сжиженный газ в воду, происходит гидратация, то есть, сжиженный газ смешивается с водой и затем, происходит испарение природного газа. Он может воспламениться, если произойдет контакт с источником пламени. Этим источником могли быть непотушенный окурок от сигареты, искра, образовавшийся от удара железных предметов и так далее. Для воспламенения необходимо иметь концентрацию газа в воздухе от 4,4 до 17 %. Если концентрация менее 4,4%, то газа будет недостаточно для начала возгорания, - отметил Рахматджон Усмонов.

Из-за чьей-то халатности

Взрыв, а точнее два взрыва с перерывом в 10 минут, произошли в субботу 18 мая в 18.00 по улице А. Дониш (поворот аэропорта).

«Из-за обильных осадков в подземных электрических кабелях произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание вылитого в канализацию сжиженного газа», - сообщалось на сайте МВД.

По факту взрывов задержаны четверо сотрудников ООО "Васл саноат": они вылили остатки сжиженного газа из канистр, принадлежащих гостинице "Хилтон", сообщало правоохранительное ведомство.

Директор ООО Умед Тиллоев получил заказ у гостиницы "Хилтон" на очистку цистерны из-под сжиженного газа размером в 25 тонн. Он указал своим подчиненным вылить остатки газа в канализацию.

Задержаны сам Тиллоев и трое рабочих: Раджабали Бобоев, Абдуллобек Курбоналиев и Рустамджон Самадов. Двое из них жители Явана, еще один - из города Гулистон.

Прокуратура города Душанбе возбудила в отношении задержанных уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – «Нарушение правил техники безопасности», «Злоупотребление служебным положением» и «Халатность», за которые предусмотрено наказание в виде штрафа и исправительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

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