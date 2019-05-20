Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов. Сегодня он принес присягу президента Украины и получил печать президента и булаву. В своей речи он заявил о роспуске парламента и предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Президент Украины попросил чиновников вешать в кабинете не его портреты, а фотографии своих детей. Об этом он заявил на торжественном заседании по случаю инаугурации, передают "Українськi Новини".

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что Президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет", - сказал Зеленский.

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Он попросил чиновников повесить в своих кабинетах фотографии своих детей и перед каждым решением "смотреть им в глаза".

После этих слов Зеленский предложил Раде "немедленно" принять закон об отмене неприкосновенности депутатов и чиновников, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины. На это он отвел депутатам два месяца.

Он также предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».

"Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть наша проблема". Не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.

Как отмечает "Настоящее время", политологи назвали речь Зеленского "призывом к коллективной ответственности" всех украинцев.

"Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Пап, говорят, что Зеленский президент. Значит я тоже президент?" Тогда это прозвучало как шутка, но теперь я понимаю, что это не шутка. Это не моя, это наша общая победа и наш общий шанс. Мы вместе несем ответственность, и не только я принимал присягу, а каждый из нас", – подчеркнул Зеленский в своей речи.

"Представьте себе заголовки: "Президент не платит налоги", "Президент проехал на красный свет". Как вам это? Каждый из нас несет ответственность за Украину. Европейская страна начинается с каждого из нас, – подчеркнул он.

"Европа – в голове. Если она будет в голове – тогда она будет в Украине", – заявил он.

"Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас – переселенец, который потерял собственный дом. Каждый из нас – трудовой мигрант, который потерял работу дома и зарабатывает на чужбине. Но мы со всем этим справимся, потому что каждый из нас – украинец, от Ужгорода до Луганска и до Симферополя. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы становимся сильными. Нас 65 млн человек. Украинцы живут в Европе, Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем: все, кто готов строить новую успешную Украину: я готов вам предоставить украинское гражданство. Не приезжайте в гости с сувенирами, но привезите нам ваши знания и опыт – и мы начнем новую эпоху", – заявил Зеленский.

"Вспомните сборную Исландии по футболу на Чемпионате мира: за нее выступали дантист, уборщик, – заявил Зеленский. – Мы должны стать исландцами в футболе и израильтянами в обороне. И нашей первой задачей должно стать прекращение войны на Донбассе".

"На что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Я готов на все. Я готов терять популярность, рейтинги и свой пост, только чтобы наступил мир. Но не теряя при этом нашей территории, никогда, – подчеркнул он. – История несправедлива. Не мы эту войну начали, но нам ее заканчивать. Мы готовы к диалогу. Но я уверен, что для начала этого диалога сначала должны быть возвращены все украинские пленные", – произнес президент Украины последнюю фразу по-русски.

"И Крым, и Донбасс – это украинская территория. Но мы потеряли не территорию, мы потеряли людей. Они не чужие, они наши. Потому что власти не сделали ничего, чтобы эти люди почувствовали себя украинцами", – Зеленский опять перешел на русский, произнося последнюю фразу. – Но украинец – это не в паспорте, а в сердце".

"Я распускаю Верховную Раду Украины", – закончил Зеленский свою речь.

"Дорогой народ! Раньше я пытался сделать все, чтобы украинцы смеялись. Я так сердцем чувствовал. В следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали", – пообещал он.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/world/20190520/zelenskii-obyavil-o-rospuske-verhovnoi-radi