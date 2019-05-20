В Душанбе в минувшую субботу, 18 мая, прошла очередная акция «Ночь в музее»: граждане могли попасть в любой музей абсолютно бесплатно. Акция дилалсь с 18:00 до 22:00. По традиции, главное мероприятие прошло в Национальном музее Таджикистана.

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«Ночь в музее» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который отмечается ежегодно 18 мая. Впервые была проведена в Берлине в 1997 году.

В эту ночь многие музеи мира открыты для посетителей почти до утра. Главная цель акции — показать возможность музеев, познакомить с их экспозициями и привлечь молодежь.

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