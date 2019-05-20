Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Об этом он заявил в своей речи после инаугурации в парламенте.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.
Он также предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».
До отставки парламентариев Зеленский призвал их принять законы о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины. На это он отвел депутатам два месяца.
Также президент Украины Владимир Зеленский призвал членов кабинета министров уйти в отставку, передает gazeta.ua.
"Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть наша проблема". Не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.
Согласно действующему законодательству Украины, президент не может отправить правительство, которое контролируется парламентом, в отставку. Правительство уходит в отставку лишь в случае отставки премьер-министра либо после выражения недоверия ему Верховной радой.
Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов.
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